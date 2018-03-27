Her taksiye teknolamba

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksilerin tepe lambalarının teknolojik hale getirilmesi amacıyla çalışma başlattı. Yeni tip tepe lambaları, taksi boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda turuncu renkte yanacak. Ayrıca tepe lambalarına konulacak sensörler sayesinde sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi veriler toplanabilecek, bu bilgiler derlenerek yolculara sunulabilecek. Yeni tip taksi tepe lambaları, ilk etapta Büyükşehir Belediyesi kontrolünde çalışan ‘iTaksi’lere uygulanacak. Ayrıca taksi durakları da ‘teknolojik’ hale getirilecek. Bu kapsamda, ‘i-Durak’ adı verilen 500 durağa dizüstü bilgisayar ile taksi çağırma uygulama sistemi kurulacak. Gelen çağrılar duraklara bağlı en yakın taksiye iletilerek müşterinin bekleme süresi en aza indirilecek. Böylece taksi şoförü de trafikte dolaşmadan müşteri bulabilecek, yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacak, trafik yoğunluğunun önüne geçilecek. İstanbul’daki taksileri modernize etme projesi kapsamında, 11 bin 165 araca ses ve görüntü kaydı yapabilen kamera, yolcu bilgi ekranı da konulacak.