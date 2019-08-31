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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)
31.08.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Her şeyi itiraf etti! Korkunç gerçek ortaya çıktı

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Her şeyi itiraf etti! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kayıp olarak aranan İbrahim Kaya'nın (38) ilişki yaşadığı iddia edilen kadının eşi Mürsel Y. (34), tarafından sopayla dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Akhisar'ın Yayakırıldık Mahallesi'nde yaşayan servis şoförü İbrahim Kaya'dan geçen çarşamba günü haber alamayan ve cep telefonuna ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de evli ve 1 çocuk babası Kaya'nın bulunması için çalışma başlattı.

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Telefon kayıtlarını inceleyen jandarma, Kaya'nın, en son annesinin ikinci eşinin kardeşi olan, evli ve 1 çocuk babası marangoz Mürsel Y. ile görüştüğünü belirledi. Gözaltına altına alınan Mürsel Y. ifadesinde, İbrahim Kaya'yı öldürdüğünü itiraf etti.

Mürsel Y., eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Kaya'yı ormanlık alanda sopayla dövüp, öldürdüğünü ve cesedi aynı yerde bıraktığını anlattı.

CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

Jandarma ekiplerine cesedin yerini gösteren Mürsel Y., dün sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. İbrahim Kaya da Akhisar'ın Kırsal Hacı İbrahimler Mahallesi'nde toprağa verildi.

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