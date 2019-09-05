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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL- Çağatay KENARLI/İSTANBUL (DHA)
05.09.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Her şeyi itiraf etti! Kanlı pusu kamerada...

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İstanbul Sultangazi'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet zanlısı, amcasının oğlunu miras kalan 15 bin lira değerindeki arsanın satışı nedeniyle yaşadıkları tartışmadan dolayı öldürdüğünü itiraf etti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. 50 yaşındaki Derviş Beyhan, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin Derviş Beyhan'ın amcasının oğlu 56 yaşındaki Mehmet Ali Beyhan olduğunu tespit etti. Mehmet Ali Beyhan olayda kullandığı tabancayla birlikte dün akşam 21.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Sultangazi Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Mehmet Ali Beyhan'ın aile büyüklerinden kendilerine kalan Malatya Pötürge'deki arazinin satışıyla ilgili tartışma yaşadıklarını, 15 bin lira değerindeki hisseyi satmak istemediği için kendisini kaybederek ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlanan Mehmet Ali Beyhan adliyeye sevk edildi.

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