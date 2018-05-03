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    Her şeyi itiraf etti: Cinayette sır perdesi aralandı

    İHA
    03.05.2018 - 23:20 | Son Güncelleme:

    Bartın’da 5 gündür aranan ve kömürlükte gömülü halde cesedi bulunan Murat Gülbal’ın öldürülmesiyle ilgili, sevgilisi olduğu iddia edilen kadın ve cinayeti işlediği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi.

    Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk babası Murat Gülbal, 5 gün önce iş yerine gitmek üzere evinden ayrıldı. Ancak Gülbal’dan bir daha haber alınamadı. Ailesi de bunun üzerine polis merkezine giderek kayıp başvurusu yaptı. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince güvenlik kameralarından yardım alınarak Gülbal’ın kent merkezindeki bir eve girdiği tespit edildi.

    CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

    Ekiplerce gözaltına alınan Şadiye Ö.’nün çelişkili ifadelerinin ardından cinayeti itiraf etmesi üzerine gözaltına alınan Bahattin Ö.’nün de ifadelerinin Şadiye Ö. ile örtüştüğü öğrenildi. Benzer ifadeler verdiği öğrenilen Bahattin Ö. ile Şadiye Ö.’nün Bartın Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Bartın Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılardan Bahattin Ö. kıyafetiyle yüzünü gizlerken, Şadiye Ö. ise yüzünü gizlemeyerek ekipler eşliğinde adliyeye girdi. Zanlıların adliyedeki sorguları sürüyor.

    "BAHATTİN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI”

    Polis ekiplerine gerçeği anlatan Şadiye Ö., ifadesinde Murat Gülbal ile sabah saatlerinde kahvaltı yaptıklarını söyledi. Bu sırada Bahattin Ö.’nün kendisini telefonla arayarak “Evde biri mi var?” diye sorduğunu anlatan Şadiye Ö., “Ben de 'Evet evde erkek arkadaşım var' diye cevap verdim. Bahattin Ö. de ‘Oraya geliyorum’ deyip telefon görüşmesini sonlandırdı. Öğlen sıralarında Bahattin eve geldi. Kapıyı açtığımda içeri girer girmez Murat’ın üzerine atladı. Kavga etmeye başladılar. Bahattin daha güçlü çıkarak Murat’ı havlu ile boğdu. Ardından da ‘Eğer kimseye anlatırsan çocuklarına zarar veririm’ dedi” diye konuştu.

    CESEDİ ÇIPLAK ŞEKİLDE BULUNMUŞTU

    Şadiye Ö.’nün evinin deposuna gömülen Murat Gülbal’ın cesedi Bartın Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. Gülbal’ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Etiketler: cinayet , gündem
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