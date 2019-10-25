Her şeyi inkar etmişti... Müebbet aldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHer şeyi inkar etmişti... Müebbet aldı
GeriGündem Her şeyi inkar etmişti... Müebbet aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
25.10.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Her şeyi inkar etmişti... Müebbet aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Her şeyi inkar etmişti... Müebbet aldı

İstanbul Bahçelievler’de intihar ettiğini söylediği eski eşi İmren Kandemir’i silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Özel Harekat Polisi Burak Türkay yargılama sonunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, inkara yönelik olumsuz kişiliği gözetilerek iyi hal indirimi de uygulanmadı. Türkay tüm yargılama boyunca eşinin intihar ettiğini savunmuştu.

ELİNDE BARUT İZİ ÇIKMIŞTI

İngilizce öğretmeni İmren Kandemir(27), 10 Nisan 2018 günü eski eşi Özel Harekat Polisi Burak Türkay’ın Bahçelievler’deki evinde göğsünden tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu. Burak Türkay eski eşinin intihar ettiğini iddia etti.

Serbest bırakılan Burak Türkay’ın polis kriminal laboratuvarındaki el swabı incelemesinde elinde barut izi çıktı.

İntihar ettiğini söylediği İmren Kandemir’in ise elinde barut izine rastlanmadı. Tutuklanan polis memuru hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Burak Türkay İmren Kandemir ile boşandıktan sonra yeniden görüşmeye başladıklarını ve bu süreçte eski eşinin ‘kendisini aldattığını itiraf etmesi’ üzerine tartışmaya başladıklarını anlattı.

Burak T., tartıştıkları gecenin sabahında meydana gelen olay için “Evden sabah gitmesini söylemiştim.

Ertesi gün işten döndüğümde hâlâ evdeydi. Konuştuğumuz sırada üst daireden banyoma su aktığını görünce beklemesini söyleyip yukarı çıktım.

Geldiğimde kapı kapalıydı. Anahtarım içeride olduğu için içeri giremedim.

Kapıya vurdum ancak açamadım. Bunun üzerine çilingir çağırarak kapıyı açtırdım. Yerde yatıyordu.

Ben kimseyi öldürmedim, suçsuzum” dedi. Sanık avukatlarının aldırdığı bir bilirkişi raporunda sanığın ellerinde barut izi çıkmasının nedenini kalp masajı yaparken maktulün kıyafetlerinden bulaşabileceği yönünde görüş bildirildi.

“KALP MASAJI YAPTIM DİYE..”

Görülen karar duruşmasında son savunması sorulan Burak Türkay şunları söyledi: “Eski eşimi kaybettim. Bir kalp masajı yaptım diye 19 aydır tutukluyum. Farklı farklı iddialar var. Katılan vekili olay sabahı bu olayı işleyip işime gittiğimi söylüyor.

Bakanlığın avukatı 4-5 gün önceden bu hususu tasarladığımı söylüyor. Savcı, ben eve gidiyorum maktüle karşılaşıyorum ve onu öldürdükten sonra bir takım delilleri gizliyorum.

Neler yapmışım bunu ortaya koymuyorlar.

Tasarlama deniliyor. Tanıkları tanımam. Tuvalet akmasa üst komşuyla o gün muhatap olmam. Ben kesinlikle bu suçu işlemedim. Beraatimi istiyorum.”

Mahkeme, Burak Türkay’ın maktül İmrem Kandemir’i kasten öldürme eylemi sabit olduğundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme,  cezada şartları oluşmadığından haksız tahrik indirimi uygulamadı.

Sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, inkara yönelik olumsuz kişiliği gözetilerek cezasında iyi hal indirimi uygulanmadı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.10.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle