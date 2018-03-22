Her şeyi buradan yönetmiş! Havuzlu villa basıldı...

Soruşturmada 511 milyon liralık vurgunun ardından Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın 2018 Ocak ayının başlarında Türkiye’den kaçtığı belirlendi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunun ardından, şirketten alacaklı olan Seda Rabia Arslaner Silahtar’ın avukatı Figen Coşkun da önceki gün lüks villaya icra işlemi başlattı. Beykoz İcra Müdürlüğü ekiplerinin villanın girişine bıraktığı tutanakta, binanın kapısının kapalı olduğu, çilingir ve güvenlik görevlisi eşliğinde içeri girildiği belirtildi. Villada bulunan ve kayıt altına alınan eşyalar ise şöyle sıralandı: “5 adet masadan oluşan 31 sandalyeli toplantı masası, 1 adet projektör, 1 adet buzdolabı, 1 adet derin dondurucu, 2 adet fırın, 1 adet tost makinesi, çay ocağı ve kâğıt öğütme makinesi.” Tutanakta ayrıca, villanın üst katında bulunan çelik kasanın kapağının açık ve boş olduğu kaydedildi.

VİLLA SAHİBİ ŞOKTA: BİZE DE 2 AYLIK KİRAYI ÖDEMEDİ

Firari CEO Mehmet Aydın’ın, Çiftlik Bank’ın merkezi olarak kullandığı Beykoz Acarkent’teki kiralık villanın sahibini de mağdur ettiği ortaya çıktı. Villanın sahibi Seda Rabia Arslaner Silahtar, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada kiracının Çiftlik Bank olduğunu sonradan öğrendiğini ve hemen savcılığa başvurduğunu söyledi. Villanın kirasının ocak ayına kadar düzenli ödendiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Müvekkilim taşınmazı Eylül 2017’de Fame Game Hayvancılık AŞ adlı şirkete kiralamıştır. Şubat ve mart kiraları ödemeyince, kendilerine telefonla ulaşmaya çalışmış, sonuç alamamıştır. Yasal yollara başvurma hazırlığı yaparken şirketin Çiftlik Bank olduğunu hayret ve şaşkınlık ile öğrenmiştir.”

URUGUAY’DA TATLI HAYAT

Çiftlik Bank’ta 511 milyon liralık vurgun yapıp Güney Amerika ülkesi Uruguay’a kaçtığı iddia edilen şirketin kurucusu ve CEO’su Mehmet Aydın’ın, başkent Montevideo’da beyaz renkli Ferrari marka spor otomobiliyle görüntüleri ortaya çıktı. Ülkenin etkili yayın organlarından El Observador’da Aydın’ın otomobili ve buradaki yaşantısına dair ayrıntılar yayımlandı. Firari Ceo’nun Malvin Norte Mahallesi’nde dolaşırkenki görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu.

Haberi yazan muhabir Guillermo Losa Siri konuyla ilgili şunları söyledi: “Mehmet Aydın’ın Uruguay’da kiraladığı ve 3 aydır parasını ödediği boş bir ev var. Salı akşamı bu eve Arjantin plakalı beyaz bir BMW kullanan ancak İspanyolca bilmeyen bir adam geldi. Daireyi yönetenlere bir anahtar bırakıp gitti. Aydın’ı tanıyıp tanımadığı sorulduğunda ise endişeyle ‘bilmiyorum’ cevabını verdi ve evle ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi.”

‘ORADAN DA KAÇTI’

Gazetede yer alan iddialara göre bir mahalle sakini Mehmet Aydın’ın çevresine “Ferrari babamın hediyesi” demesine rağmen aslında aracı bir Türk’e ait şirketten 640 bin dolara kendisi satın aldı.

Gazete, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak Mehmet Aydın’ın ülkeyi terk ettiğini yazdı. Bu arada Aydın’la bağlantılı Türk vatandaşının Osman Nail Kaya olduğu, otomobil ve yatını onun üzerine tescil ettirdiği ileri sürüldü.

100 BİNDEN FAZLA KIŞI PARA YATIRDI

Çiftlik Bank’ın merkezi villada yapılan aramalarda ana server kayıtları ile 9 bilgisayara el konuldu. Bilgisayar kayıtlarında yapılan ilk incelemelere göre, yaklaşık 511 milyon liralık vurgunun yapıldığı Çiftlik Bank’a para yatıran kişi sayısının 100 binin üzerinde olduğu ortaya çıktı.

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