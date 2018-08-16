Her ÅŸeyi bÄ±rakÄ±p kaÃ§tÄ±

Her ÅŸeyi bÄ±rakÄ±p kaçtÄ±
MUÄžLAâ€™nÄ±n YataÄŸan ilÃ§esinde rahatsÄ±zlanan yakÄ±nlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan ambulansÄ± takip eden otomobile Ã§arpan otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ kazanÄ±n ardÄ±ndan her ÅŸeyi arabada bÄ±rakÄ±p yaya olarak kaÃ§tÄ±.
Kaza, saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda Madenler Mahallesiâ€™nde meydana geldi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilemeyen 45 VY 617 plakalÄ± otomobil, aynÄ± yÃ¶ne giden Sait TÃ¼redi idaresindeki 81 BP 509 plakalÄ± otomobile arkadan Ã§arptÄ±. Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle TÃ¼redi idaresindeki otomobil yaklaÅŸÄ±k 50 metre sÃ¼rÃ¼klendikten sonra durabildi.
Kazada yaralananÄ±n olmazken, TÃ¼redi idaresindeki otomobile arkadan Ã§arpan otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ aracÄ±n anahtarÄ±nÄ± ve cep telefonunu otomobilinde bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±. Ã–te yandan, TÃ¼rediâ€™nin rahatsÄ±zlanan bir yakÄ±nÄ±nÄ± YataÄŸan Devlet Hastanesiâ€™ne gÃ¶tÃ¼ren ambulansa yetiÅŸmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
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Polisin kazanÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§ak sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ yakalamak iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼rÃ¼yor.
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