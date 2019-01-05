‘Her şey para demek değil fayton rezilliğine son vereceğiz’
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Eyüpsultan Camisi’nde cuma namazı kılarak başladı.
Camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, seçilmesi halinde Adalar’daki fayton rezilliğine son vereceğini söyledi. Yıldırım, “Buradaki sorunlar neyse, oradaki faytoncularla, esnafla görüşerek bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil. Her şey ticaret demek değil” dedi. Yıldırım, “Cumhur ittifakı bu mübarek yurdu her türlü fitneden kurtarmanın adıdır” dedi. Yıldırım İstanbul’la ilgili projelerinin bir kısmını pazartesi açıklayacağını söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle