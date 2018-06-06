Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Her şey Nehir ölmesin diye... Seferber oldular

    Her şey Nehir ölmesin diye... Seferber oldular

    Hürriyet Haber
    06.06.2018 - 07:24 | Son Güncelleme:

    Adana’da sağ tarafı felç olan 7 yaşındaki Nehir’e doktorlar anne sütü önerdi. Aile yardım çağrısı yapınca sosyal medyada seferberlik ilan edildi.

    Adana’da 3 ay önce arkadaşlarıyla oyun oynarken aniden fenalaşan 7 yaşındaki Nehir Kumcu’nun bir anda sağ tarafı felç oldu. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan küçük kızın beyin sapında tümör olduğu belirlendi. Gaziantep’e kaldırılan küçük kız hemen hemen ameliyata alındı.

    SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR

    Ameliyatın ardından bir süre hastanede gözetim altında tutulan Nehir, daha sonra Adana’ya dönerek, burada da özel bir hastanede kemoterapi almaya başladı. Nehir’in tedavisini üstlenen doktorlar, İsviçre’de anne sütünün beyin tümörüne olan etkisi üzerine yapılan bir araştırmadan bahsetti. Anne sütünün, en agresif beyin tümörü hücrelerini öldürüp, sağlam dokulara da zarar vermediği bilgisi üzerine aile, anne sütü arayışına girdi. Ancak gerekli anne sütünü bulmakta zorlanan aile, çareyi sosyal medyada buldu. Çağrı kısa sürede bir seferberliğe dönüştü. Küçük Nehir, gönderilen anne sütüyle hayata tutundu ve sağ kolunu oynatmaya başladı. Nehir 6 ay boyunca anne sütü almaya devam edecek.

    "İNSANLIĞIN ÖLMEDİĞİNİ GÖRDÜM"

    Baba Hüseyin Kumcu, “Kızımın sağlığı için anne sütü arıyorduk. Sosyal medyadan da çağrı yapınca, hiç görmediğim, adını bile duymadığım insanlar kızım için seferber oldu. İnsanlığın ölmediğini gördük. Kızımın durumu her geçen gün daha da iyiye gidiyor” diyerek destek olanlara teşekkür etti. (Akşam) 

    Etiketler: beyin sapı tümörü , sosyal medya seferberliği
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri