Her şey Nehir ölmesin diye... Seferber oldular

Adana’da 3 ay önce arkadaşlarıyla oyun oynarken aniden fenalaşan 7 yaşındaki Nehir Kumcu’nun bir anda sağ tarafı felç oldu. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan küçük kızın beyin sapında tümör olduğu belirlendi. Gaziantep’e kaldırılan küçük kız hemen hemen ameliyata alındı.

SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR

Ameliyatın ardından bir süre hastanede gözetim altında tutulan Nehir, daha sonra Adana’ya dönerek, burada da özel bir hastanede kemoterapi almaya başladı. Nehir’in tedavisini üstlenen doktorlar, İsviçre’de anne sütünün beyin tümörüne olan etkisi üzerine yapılan bir araştırmadan bahsetti. Anne sütünün, en agresif beyin tümörü hücrelerini öldürüp, sağlam dokulara da zarar vermediği bilgisi üzerine aile, anne sütü arayışına girdi. Ancak gerekli anne sütünü bulmakta zorlanan aile, çareyi sosyal medyada buldu. Çağrı kısa sürede bir seferberliğe dönüştü. Küçük Nehir, gönderilen anne sütüyle hayata tutundu ve sağ kolunu oynatmaya başladı. Nehir 6 ay boyunca anne sütü almaya devam edecek.

"İNSANLIĞIN ÖLMEDİĞİNİ GÖRDÜM"

Baba Hüseyin Kumcu, “Kızımın sağlığı için anne sütü arıyorduk. Sosyal medyadan da çağrı yapınca, hiç görmediğim, adını bile duymadığım insanlar kızım için seferber oldu. İnsanlığın ölmediğini gördük. Kızımın durumu her geçen gün daha da iyiye gidiyor” diyerek destek olanlara teşekkür etti. (Akşam)