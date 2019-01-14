Her şey İhsan Tarkan'ın kimliğinin çalınmasıyla başladı! 'Hayalet' yakalandı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHer şey İhsan Tarkan'ın kimliğinin çalınmasıyla başladı! 'Hayalet' yakalandı...
GeriGündem Her şey İhsan Tarkan'ın kimliğinin çalınmasıyla başladı! 'Hayalet' yakalandı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
14.01.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

Her şey İhsan Tarkan'ın kimliğinin çalınmasıyla başladı! 'Hayalet' yakalandı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Her şey İhsan Tarkan'ın kimliğinin çalınmasıyla başladı! 'Hayalet' yakalandı...

Ve “Hayalet” kod adlı azılı hacker Ceyhun T. yakalandı. Cep telefonu kullanmayan, 22 ilde yüzlerce kişiyi dolandırarak 8 yıla 115 suç sığdıran “Hayalet”, 10 kişilik siber timin çalışmasıyla ele geçirildi.

İstanbul Polisi, yıllardır insanların hayatını karartan "Hayalet" kod adlı azılı hacker Ceyhun T.'yi özel kurulan 10 kişilik bir siber timin çalışmasıyla ele geçirmeyi başardı. Siber korsan Ceyhun T., yapımcı kimliğiyle de tanınan spor eğitmeni İhsan Tarkan'ın 2010'da çalınan ehliyetine fotoğrafını yapıştırdı. Kimlik bilgileriyle suç işlediği Tarkan'ı şüpheli yaptı. Sonunda yakayı ele verdi ve cezaevine konuldu. İşte 115 suç sığdırdığı 8 yılda cep telefonu dahi kullanmayan "Hayalet"in suç hikâyesi:

İHSAN TARKAN'IN KİMLİĞİ ÇALINDI...

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre; Her şey 2010'da Survivor yarışmasına katılan, yaptığı spor eğitmenliğinde "Ünlülerin Hocası" olarak adlandırılan ve televizyon program yapımcılığı yapan 38 yaşındaki İhsan Tarkan'ın 2010'da cüzdanının ünlülerin uğrak yeri olan bir spor salonunda çalınmasıyla başladı. İddiaya göre; "Hayalet" kod adlı dolandırıcı Ceyhun T. (43) İhsan Tarkan'ın ehliyetine kendi fotoğrafını yerleştirdi.

HER ŞEYİ İNTERNET KAFEDEN YAPTI

İddiaya göre ilk suçunu 2010 Şubat'ta işleyen lise mezunu Ceyhun T., internet merakı ile siber dolandırıcılıklara başladı. Kendisine ait bilgisayarı olmayan Ceyhun T.'nin tüm suçları internet kafelerden sahte hesaplarla gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bekâr olan Ceyhun T., suçları Tarkan'ın ehliyetiyle işledi. Kimlik bilgileri ile işlenen 4 dolandırıcılık suçu, Tarkan'ın adli siciline işlendi.

10 KİŞİLİK ÖZEL SİBER TİMİ...

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Polisleri, titiz bir çalışma başlattı. 10 kişilik özel bir "Siber İnfaz Timi" kuruldu. Siber Dedektifler hem sanal dünyada hem sahada iz sürdü. Ceyhun T.'nin 8 yıllık suç kariyerine operasyonla nokta konuldu. İddialara göre; "Hayalet" kod adlı Ceyhun T.'nin, Tarkan'ın çalınan ehliyeti ile bir yıl önce Esenyurt'ta lüks bir sitede yer alan bir rezidansta daire kiraladığı tespit edildi.

LÜKS REZİDANSA OPERASYON

Yapılan operasyonla ele geçirilen Ceyhun T., Metris Cezaevi'ne gönderildi. İddiaya göre Ceyhun T., yüzlerce kişiyi internet üzerinde sahte ilanlar vererek ve peşinatlar toplayarak dolandırdı ve internet üzerinde hesaplarını ele geçirerek para topladı. 115 suç dosyasından arandığı öne sürülen Ceyhun T.'nin işlediği 4 suçtan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu da belirtildi. Tutuklanan şüpheli Ceyhun T.'nin diğer 111 suçtan yargılanmasının devam edeceği belirtildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (13.01.2018) 2
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sakarya'da patlama... Alev topu her yerden görüldü, ilk resmi açıklama geldi

Trump'ın skandal tweet'ine Türkiye'den çok sert cevap

Her şey İhsan Tarkan'ın kimliğinin çalınmasıyla başladı! 'Hayalet' yakalandı...

265 yabancı firar etti... Yürürlük durduruldu!