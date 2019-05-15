Her şey hastane ihbarıyla ortaya çıktı! Sattığı böbreğini geri istedi
Böbreğini akrabasına satan Halil İbrahim K., ameliyat sonrası anlaşmazlık çıkınca geri istedi. İki akraba hakkında 5 yıl hapis talep edildi.
Böbrek hastası akrabasına para karşılığı böbreğini satan Halil İbrahim K., ameliyat sonrası organını geri istedi. Akrabalar arası anlaşmazlık hastaneye ihbar edilince olaya savcılık el koydu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ilginç olay şöyle anlatıldı: 37 yaşındaki Yasemin K. böbrek hastasıydı. İstanbul Çekmeköy'de ikamet eden Yasemin K.'nin akrabası Halil İbrahim K. genç kıza böbreğini verdi. Ameliyat, İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleştirildi.
KARDEŞİ İHBAR ETTİ
Ameliyattan kısa bir süre sonra Halil İbrahim K.'nin kardeşi, hastaneyi arayarak ağabeyinin akrabasına böbreğini para karşılığında sattığını ihbar etti. Hastane, durumu savcılığa bildirdi.
Sabah Şikâyet sonrası olay incelemeye alındı. Ameliyat olan Yasemin K.'nin annesi, 60 bin lira karşılığında böbreği akrabasından satın aldığını beyan etti. Bir başka beyanda ise Halil İbrahim K.'nin ameliyat sonrası verdiği böbreğini 40 bin lira karşılığında geri istediği yer aldı. İki akraba hakkında "Organ ticareti yapmak"tan 5 yıl hapis istendi. (Sabah)
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