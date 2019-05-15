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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Her şey hastane ihbarıyla ortaya çıktı! Sattığı böbreğini geri istedi

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Her şey hastane ihbarıyla ortaya çıktı! Sattığı böbreğini geri istedi

Böbreğini akrabasına satan Halil İbrahim K., ameliyat sonrası anlaşmazlık çıkınca geri istedi. İki akraba hakkında 5 yıl hapis talep edildi.

Böbrek hastası akrabasına para karşılığı böbreğini satan Halil İbrahim K., ameliyat sonrası organını geri istedi. Akrabalar arası anlaşmazlık hastaneye ihbar edilince olaya savcılık el koydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ilginç olay şöyle anlatıldı: 37 yaşındaki Yasemin K. böbrek hastasıydı. İstanbul Çekmeköy'de ikamet eden Yasemin K.'nin akrabası Halil İbrahim K. genç kıza böbreğini verdi. Ameliyat, İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleştirildi.

KARDEŞİ İHBAR ETTİ

Ameliyattan kısa bir süre sonra Halil İbrahim K.'nin kardeşi, hastaneyi arayarak ağabeyinin akrabasına böbreğini para karşılığında sattığını ihbar etti. Hastane, durumu savcılığa bildirdi.

Sabah Şikâyet sonrası olay incelemeye alındı. Ameliyat olan Yasemin K.'nin annesi, 60 bin lira karşılığında böbreği akrabasından satın aldığını beyan etti. Bir başka beyanda ise Halil İbrahim K.'nin ameliyat sonrası verdiği böbreğini 40 bin lira karşılığında geri istediği yer aldı. İki akraba hakkında "Organ ticareti yapmak"tan 5 yıl hapis istendi. (Sabah)

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