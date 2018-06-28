'Her ÅŸey gÃ¼zel olacak' demiÅŸti... Afra'dan acÄ± haber geldi

YaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r lÃ¶semi tedavisi gÃ¶ren Demirel, Adnan Menderes Ãœniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesinde durumu aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±nca dÃ¼n yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±.Â Demirel, mÃ¼dahaleye raÄŸmen Ã§oklu organ yetmezliÄŸi nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti.ÂAfra Rabia Demirel'in cenazesi bugÃ¼n topraÄŸa verilecek.

Kampanya baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±

Ä°stanbul'da Ã¼niversitede okuduÄŸu sÄ±rada annesinin kanser olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen ve ona destek iÃ§in okul kaydÄ±nÄ± dondurarak AydÄ±n'a dÃ¶nen Demirel, 2016 yÄ±lÄ±nda annesinin taburcu olacaÄŸÄ± gÃ¼n aynÄ± hastanede kan deÄŸerlerini Ã¶lÃ§tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nde lÃ¶semi olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmiÅŸti.

Demirel, uygun kanÄ±n bulunmasÄ± amacÄ±yla bir arkadaÅŸÄ±yla "Umut ol kan ver" sloganÄ±yla kampanya baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

LÃ¶semi ile mÃ¼cadele ettiÄŸi dÃ¶nemde AA'ya rÃ¶portaj veren Demirel, "RÃ¼ya diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ilk baÅŸta. 'UyanacaÄŸÄ±m geÃ§ecek, bitecek her ÅŸey' diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Hala tam olarak inanabilmiÅŸ deÄŸilim. Maalesef gerÃ§ekler... BazÄ± ÅŸeyler iÃ§in hayatta bazÄ± ÅŸeyleri gÃ¶rmek gerekiyor. Evet, annem hasta oldu. GeÃ§ecek, bitecek her ÅŸey. Bu hastalÄ±k teÅŸhisi konan herkese sÃ¶ylÃ¼yorum; moral Ã§ok Ã¶nemli, gÃ¼Ã§lÃ¼ olunmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Onlara da sÃ¶ylÃ¼yorum; her ÅŸey gÃ¼zel olacak." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Anne BeylÃ¼han Demirel ise kÄ±zÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸi zaman inanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti:

"Ben hastayken sÃ¼rekli yanÄ±mda olan kÄ±zÄ±ma lÃ¶semi tanÄ±sÄ± konuldu, hatta Ã¶lebileceÄŸini sÃ¶ylediler. Ä°nanamadÄ±m. Allah'Ä±m ne olur bir yanlÄ±ÅŸlÄ±k olsun. 1 EylÃ¼l hayatÄ±mda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m en kÃ¶tÃ¼ gÃ¼ndÃ¼. Ben onun sayesinde iyileÅŸtim. Benim hastalÄ±ÄŸÄ±m sÃ¼recinde o anne, ben evlat oldum. Gecenin bir yarÄ±sÄ± kalktÄ±m, bir baktÄ±m kÄ±zÄ±m beni izliyor. 'Anne var mÄ± bir isteÄŸin' diye soruyordu."

Â

Â