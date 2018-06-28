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    'Her ÅŸey gÃ¼zel olacak' demiÅŸti... Afra'dan acÄ± haber geldi

    AA
    28.06.2018 - 13:51 | Son GÃ¼ncelleme:

    AydÄ±n'da meme kanseri olan annesine destek amacÄ±yla Ã¼niversite eÄŸitimine ara veren, annesinin taburcu olduÄŸu gÃ¼n ise kendisine lÃ¶semi teÅŸhisi konulan Afra Rabia Demirel yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

    Haberin diÄŸer fotoÄŸraflarÄ± için tÄ±klayÄ±n
    • LÃ¶semi teÅŸhisi konulan Afra Rabia Demirel hayatÄ±nÄ± kaybetti
    • LÃ¶semi teÅŸhisi konulan Afra Rabia Demirel hayatÄ±nÄ± kaybetti
    • LÃ¶semi teÅŸhisi konulan Afra Rabia Demirel hayatÄ±nÄ± kaybetti
    • LÃ¶semi teÅŸhisi konulan Afra Rabia Demirel hayatÄ±nÄ± kaybetti

    YaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r lÃ¶semi tedavisi gÃ¶ren Demirel, Adnan Menderes Ãœniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesinde durumu aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±nca dÃ¼n yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±.Â  Demirel, mÃ¼dahaleye raÄŸmen Ã§oklu organ yetmezliÄŸi nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti.ÂAfra Rabia Demirel'in cenazesi bugÃ¼n topraÄŸa verilecek.

    Kampanya baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±

    Ä°stanbul'da Ã¼niversitede okuduÄŸu sÄ±rada annesinin kanser olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen ve ona destek iÃ§in okul kaydÄ±nÄ± dondurarak AydÄ±n'a dÃ¶nen Demirel, 2016 yÄ±lÄ±nda annesinin taburcu olacaÄŸÄ± gÃ¼n aynÄ± hastanede kan deÄŸerlerini Ã¶lÃ§tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nde lÃ¶semi olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmiÅŸti.

    Demirel, uygun kanÄ±n bulunmasÄ± amacÄ±yla bir arkadaÅŸÄ±yla "Umut ol kan ver" sloganÄ±yla kampanya baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

    Her ÅŸey gÃ¼zel olacak demiÅŸti... Afradan acÄ± haber geldiLÃ¶semi ile mÃ¼cadele ettiÄŸi dÃ¶nemde AA'ya rÃ¶portaj veren Demirel, "RÃ¼ya diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ilk baÅŸta. 'UyanacaÄŸÄ±m geÃ§ecek, bitecek her ÅŸey' diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Hala tam olarak inanabilmiÅŸ deÄŸilim. Maalesef gerÃ§ekler... BazÄ± ÅŸeyler iÃ§in hayatta bazÄ± ÅŸeyleri gÃ¶rmek gerekiyor. Evet, annem hasta oldu. GeÃ§ecek, bitecek her ÅŸey. Bu hastalÄ±k teÅŸhisi konan herkese sÃ¶ylÃ¼yorum; moral Ã§ok Ã¶nemli, gÃ¼Ã§lÃ¼ olunmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Onlara da sÃ¶ylÃ¼yorum; her ÅŸey gÃ¼zel olacak." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

    Anne BeylÃ¼han Demirel ise kÄ±zÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸi zaman inanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti:
    "Ben hastayken sÃ¼rekli yanÄ±mda olan kÄ±zÄ±ma lÃ¶semi tanÄ±sÄ± konuldu, hatta Ã¶lebileceÄŸini sÃ¶ylediler. Ä°nanamadÄ±m. Allah'Ä±m ne olur bir yanlÄ±ÅŸlÄ±k olsun. 1 EylÃ¼l hayatÄ±mda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m en kÃ¶tÃ¼ gÃ¼ndÃ¼. Ben onun sayesinde iyileÅŸtim. Benim hastalÄ±ÄŸÄ±m sÃ¼recinde o anne, ben evlat oldum. Gecenin bir yarÄ±sÄ± kalktÄ±m, bir baktÄ±m kÄ±zÄ±m beni izliyor. 'Anne var mÄ± bir isteÄŸin' diye soruyordu."

    Annesinin taburcu olduÄŸu gÃ¼n lÃ¶semiden hastaneye yattÄ±Annesinin taburcu olduÄŸu gün lösemiden hastaneye yattÄ±

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    Etiketler: meme kanseri , son dakika , haberler
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