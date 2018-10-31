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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
31.10.2018 - 06:11, Son Güncelleme:

Her şey gözlerinin önünde oldu: 'Oğlum içerde...'

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Her şey gözlerinin önünde oldu: 'Oğlum içerde...'

BOLU’da, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Gülsüm Orakçı (68) ve eşi Recep Orakçı (72), evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Olay sırasında evlerinde olmayan Recep ve eşi Gülsüm Orakçı, yangın haberini alıp geldiklerinde evde bıraktıkları oğulları Ferhat'ı göremeyince fenalık geçirdi...

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  • Boluda feci yangın
  • Boluda feci yangın
  • Boluda feci yangın
  • Boluda feci yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Dodurga Mahallesi’nde bulunan Recep Orakçı’ya ait 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Ferhat Orakçı (35) evde uyuduğu sırada mutfakta çıkan dumanları fark ederek dışarı çıktı. Yangını gören komşuları durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Olay sırasında evlerinde olmayan Recep ve eşi Gülsüm Orakçı, yangın haberini alıp geldiklerinde evde bıraktıkları oğulları Ferhat'ı göremeyince büyük korku yaşadı.

'HER ŞEYİMİZ YANDI, BİTTİK BİZ'

Gülsüm Orakçı alevler içindeki evini görünce sinir krizi geçirerek fenalaştı. ”Her şeyimiz yandı, bittik biz” diyen Gülsüm Orakçı’yı polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Recep Orakçı da ”Hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimiz gitti” diyerek gözyaşı döktü. Çift, oğullarının yanan evden yaralanmadan çıkmasının tesellisini yaşayarak, "Buna da şükür. Çocuğuma bir şey olmadı" diye konuştu.

Bu arada, yaşadığı panikle evden ayakkabı giymeden çıkan Ferhat Orakçı’ya komşuları tarafından çizme getirildi. Polis, Ferhat Orakçı’nın çizmeyi giymesine yardım etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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