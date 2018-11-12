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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA
12.11.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

Her şey deşifre oldu! Avukat kızını kullandığı ortaya çıktı

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Her şey deşifre oldu! Avukat kızını kullandığı ortaya çıktı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hükümlü iş adamı Yalçın Ercan'ın, koğuş arkadaşının aynı suçtan tutuklu eşine yargıyı yanıltmak için kaleme aldığı mektubu avukat kızı Büşra Nur Ç. aracılığıyla ulaştırdığı belirlenince haklarında dava açıldı.

Cumhuriyet savcısı tarafından, Yalçın Ercan için "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek", gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan avukat kızı Büşra Nur Ç. hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, kapalı cezaevinde hükümlü olan Yalçın Ercan'ın, "mahrem imam" suçlamasıyla yargılanan koğuş arkadaşı Semih A'nın aynı suçtan tutuklu eşi Tuğba A'ya yargıyı yanıltmak amacıyla yazdığı mektubunu, Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukat kızı Büşra Nur Ç. aracılığıyla teslim ettirdiğinin belirlendiği bilgisi yer aldı.

BABASI İSTEMİŞ AVUKAT KIZI İLETMİŞ

Büşra Nur Ç'nin bazı toplantılarına babasıyla katıldığı FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı nedeniyle KHK ile kapatılan Eskişehir Hukuksal Bakış Derneği üyesi de olduğu belirtilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Tutuklu sanık Semih A'nın aynı infaz kurumunda tutuklu eşi Tuğba A'ya yazdığı mektupta, 'Hani nişanlıyken bir süre senin üzerine hat kullanmıştım. Düşündüm ki o tarihlerde senin hattını kullandığımı söylesem. Sen o numarayı resmi yerlerde kendi adına vermiş miydin? Eğer vermişsen benim kullandığımı ispat edemezler. Bana mahrem imam suçlaması atılıyor. Ankara KOM'da hard diskte çıkmış. Bana gelen tutukluluk devamında birkaç kişi var. Onların suçlaması da aynı. Sanırım dosya veya devam bu minvale çekilmeye çalışılıyor. Bu suçlama ile yargılananlara 12 yıl veriliyor. Görünen o şu anda. Sende böyle bir suçlama var mı? Tutukluluk devamında isimler ve varsa suçlamalar bu yönde mi? İnşallah geçecek bunlar. Seni çok seviyorum.' gibi yargıyı yanıltmak amacıyla yazıldığı
anlaşılan mektubu Yalçın Ercan'ın avukat kızı Büşra Nur Ç'nin yaptığı görüşmede gizlice teslim ettiği belirlenmiştir. Büşra Nur Ç. ve babası Yalçın Ercan'ın suçlarına uyan kanun maddelerine istinaden cezalandırılmaları talep edilir."

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (12.11.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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