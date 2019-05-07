‘Her şey çok güzel olacak’
YSK kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:
“Başladığımız ilk günden itibaren hep kucaklaşmayı anlattık. Bu şehirde yaşayan 16 milyon insanına vatansever dedik, İstanbul ittifakının oyuna talibiz dedik. Bu şehir için ittifak yaptığımız İYİ Partililerin de oyunu istiyorum, ben Saadet partililerin de AK Parti’li, MHPli hemşehrilerimin de oyunu istiyorum, HDP’li kardeşlerimin de oyunu istiyorum. YSK’yi her gün farklı itirazlarla, gerekçelerle etki altına almaya ve tehdit etmeye çalıştılar. Buna boyun eğdiler. Ben YSK’yı kınıyorum. Şimdi, YSK karar açıklıyor, efendim neymiş sandık kurullarına yapılan olağanüstü itiraza göre seçimi iptal etmişmiş. Aynı kurullarla geçen yıl haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçtin, referandum yaptın, anayasa değişti. O zaman anayasa da şaibelidir, Cumhurbaşkanlığı seçimi de. Şaibeli olduğunu düşünmüyorsanız ki İstanbul seçimlerinin, anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum. Bu ülkede karar vericiler, gaflet, dalalet, hatta ihanet içinde olabilirler ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Bu süreç içerisinde demokrasi adına bizlerin yanına gelmesine bizlerin bu sürecine katkı sunmaya davet ediyorum. Son olarak burada kesinlikle güzel kardeşim her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak.”
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