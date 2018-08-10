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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
10.08.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

Her şey bypass ameliyatı sonrası başladı! Görenler şaşkına dönüyor

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Her şey bypass ameliyatı sonrası başladı! Görenler şaşkına dönüyor

ANKARA’nın Bala ilçesinde yaşayan Hasan Yücel (80), 6 yıldır yaz aylarında dahi soba yakarak, ısınıyor. Yücel, ağustos ayında, hava sıcaklığının ortalama 30 derece olduğu günlerde bile palto giyecek kadar üşümesinin, 2012 yılında geçirdiği bypass sonrası başladığını söyledi.

Bala ilçesinde oturan, evli ve 5 çocuk sahibi Hasan Yücel, 30 yıl Hollanda’da işçi olarak çalıştıktan sonra 1998’de memleketi Ankara’ya kesin dönüş yaptı. Emekli olmasının ardından köyünde ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Yücel, 2012 yılında rahatsızlanınca Ankara’daki özel hastanede bypass oldu. Bu ameliyattan sonra Yücel’de, iddiaya göre, aşırı terleme ve üşüme başladı. Yılın 12 ayında üşüyen Yücel için ailesi tarafından yaşadığı evin odasına soba kuruldu. Kışın giydiği kıyafetleri yazın da üzerinden çıkarmayan Yücel, hava sıcaklığının ortalama 30 derece olduğu köyünde yaz aylarında dahi paltoyla dolaşıyor. Yaz ve kış aylarında sürekli üşüdüğünü belirten Yücel için evde her gün soba yakılıyor.

’BU SICAKLARDA DONUYORUM, ÜŞÜYORUM’

Oğlu Hakan Yücel tarafından 2012 yılında yaşadığı rahatsızlık sonucu özel hastaneye kaldırıldığını anlatan Hasan Yücel, burada 5 damarının tıkalı olduğunu öğrenip, bypass geçirdiğini söyledi. Bu ameliyattan sonra sürekli üşümeye başladığını söyleyen Yücel, "Terliyorum, üşüyorum. Yataktan hiç kalkamıyorum. Gezmedik doktor kalmadı. Bir türlü derdimi bulamadılar. Bir teşhis koyamadılar. ’Sende bir şey yok’ dediler. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Yazın bu sıcaklarda donuyorum, üşüyorum. Yatıyorum öyle. Dışarıya çıktığımda terliyorum, üşüyorum. Sobayı her gün yakıyoruz. Hanıma da eziyet oluyor. Çocuklar bazen Ankara’dan geliyor, onlar sobayı yakmada yardım ediyorlar. 7 senedir sobayı yakıyoruz, gündüz çok üşüyorum" dedi.

’KIŞIN GİYDİĞİ GİYSİLERİ YAZIN DA GİYİYOR’

Hasan Yücel’in 5 çocuğundan biri olan Hakan Yücel ise yazın üşüyen babası için soba yakarak, ona yardımcı oluyor. Hakan Yücel, babasının geçirdiği ameliyat sonrası sürekli üşüdüğünü ve aşırı terlediğini dile getirerek, "Babamı sürekli Ankara’da hastanelere, doktorlara götürmeme rağmen hiçbir teşhis konulamadı. 7 yıldır aynı rahatsızlık. Genellikle gündüzleri rahatsızlığı daha çok oluyor. Yaz ayında bu sıcaklıklara rağmen kendisi sürekli üşüyor. Soba yakmamızı istiyor. Kalın yorgan altında yatıyor. Yetkili kişiler nasıl yardımcı olabilirler, ondan bilgimiz yok. Sobamız sürekli kurulu, yakıyoruz. 12 ay boyunca sobamız yanıyor. Kışın giydiği giysilerin aynısını yazında giyiyor. Annem çaresiz, her gün soba yakmaktan. Biz de yardımcı olmak için sürekli Ankara’dan gelip gidiyoruz" diye konuştu.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (10.08.2018)
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