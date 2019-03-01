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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.03.2019 - 23:10, Son Güncelleme:

Her şey böyle başladı... O anlar kamerada!

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Aksaray’da tatbikat için itfaiyenin kurtarma merdiveni binen 5 öğrenci ve 1 itfaiye eri 10 metre yükseldikten sonra sepetin kopması üzerine itfaiye aracının üzerine düştü. Kazada 5 öğrenci ve 1 itfaiye eri yaralandı.

Olay, önceki gün Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivil Savunma Haftası ziyaretleri kapsamında Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulunan Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri, itfaiye ekiplerinin araçlarını tanımak için yetkililerden bilgiler aldı. Araç tanıtımı sırasında yangında yüksek binalarda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için itfaiye merdiveninin kullanılmasını anlatan itfaiye yetkilileri, 5 öğrenci 1 itfaiye eri itfaiye aracının merdiven sepetine binerek yaklaşık 15 metre kadar yükseldi.

DURUMLARI İYİ

Ardından bir süre sallanan sepet tekrar aşağıya inmek üzereyken bir anda yerinden çıkarak koptu. Sepette bulunan itfaiye eri Emrullah Akıskalı (22), öğrenciler T.E. (16), B.E. (16), C.Ö. (16), E.T. (16) ve A.S. (16) itfaiye aracının üzerine düştü. Yaralanan öğrenciler ve itfaiye eri olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan öğrencilerden B.E.'nin ablası Merve E.(22), “Tatbikat sırasında çocukları topluyorlar. Ailelerinden izin almadan yapıyorlar bunu. Çocuklardan ilk grup öncelikle biniyor. Yanlarında bir tane itfaiye personeli. İlk grupta da sallantılar hissediliyor ama işte normal diyorlar. İkinci grup biniyor, yukarıya çıkıyorlar. Yukarı çıktıkları mesafe yaklaşık cami minaresi uzunluğunda. O sırada da yine sallantılar başlıyor. İtfaiye personeli bu sallantılara normal diyor. Sonra itfaiye personeli düşeceğiz diye bağırıyor ve o sırada iniş başlıyor. İniş sırasında da savruluyorlar” diye konuştu.

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