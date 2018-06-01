Her şey biranda oldu! İzmir'de mucize kurtuluş



Olay, saat 15.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Utku Özsöz idaresindeki 45 RG 102 plakalı araç, Gazipaşa Bulvarı'ndan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yönüne seyrettiği sırada, tramvay raylarının yanlarında bulunan tarihi çınar ağacı aracın üzerine devrildi. Talihsiz sürücü aracın içinde sıkışırken, olayı gören çevre sakinleri talihsiz sürücüyü arabadan çıkarmayı başardı.



Vatandaşlar kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırırken, kaza sebebiyle yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Daha sonra belediye ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle birlikte ağacın dalları temizlendi ve araç olay yerinden kaldırılarak götürüldü. Ardından da yol trafiğe açıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.









Yara almadan çıktı



Manisa’dan İzmir’e geldiğini belirten talihsiz sürücü Utku Özsöz, bir anda ağacın üzerine devrildiğini vurgulayarak, "Trafik ışıklarında bekliyordum. Birden ağaç üzerime devrildi. Ağacın üzerime devrilmesinden sonra refleks olarak kendimi geriye attım. Arabanın içinden olay yerinde bulunan vatandaşlar çıkardı. Herhangi bir yara almadım" ifadelerini kullandı.



Sürücüyü araçtan kucaklayarak çıkardığını söyleyen görgü tanığı Kenan Şavlı, "Olay yerinin karşısında bulunan taksi durağında oturuyordum. Olayı görünce hemen yardım etmeye koştum ve şoförü kucaklayarak araçtan çıkardım. Büyük geçmiş olsun" dedi.



Olayı gören Gürbüz Gürocak isimli vatandaş ise ağacın devrilme sebebinin tramvay olduğunu iddia ederek, "Ben olayın olduğu yere doğru yürürken ağacın devrildiğini gördüm ve eyvah diyip yardıma koştum. Allah’tan şoförde bir şey yok. Tramvay yapılırken tüm köklerini söktüler. Bu ağaçların hepsi tehlikeli" dedi.