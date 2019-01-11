Her şey bir anda oldu! Genç kız asansörde mahsur kaldı
İstanbul, Maltepe'de bir kız öğrenci okula gitmek için evden çıkarken bindiği asansörde mahsur kaldı. Öğrencinin 5 katlı apartmanın 4’üncü katından bindiği asansör, henüz belirlenemeyen bir nedenle giriş katta durmadan zemin kata düştü. Korku ve panik dolu anların yaşandığı olayda, yaklaşık yarım saat mahsur kalan öğrenci itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, bu sabah Maltepe Fındıklı Mahallesi Çamoba Sokağı Lalizar Apartmanı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yaren Kara (16) 1. kattan asansöre binerken asansör bir anda bilinmeyen bir nedenle zemin kata düştü. Genç kız zemin katta sıkışan asansörde mahsur kalırken apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkışan asansörden kurtarılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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