Her şey 100 yıl önce ilk adımla başlamıştı... İZİNDEYİZ
Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanı düşman işgalinden kurtarmak için Samsun’da bağımsızlık ateşini yaktığı günün 100’üncü yıldönümü. Genelkurmay Başkanlığı, Atatürk’ün at binerken, kürek çekerken, atış yaparken çekilen fotoğraflarını ve gençlerle bir araya geldiği anların karelerini paylaştı.
GENELKURMAY Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı’nca derlenen 16 fotoğraf, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında paylaşıldı. ‘Atatürk ve gençlik’, ‘Atatürk ve spor’ konularındaki fotoğrafların yer aldığı albümde Atatürk’ün poligonda atış yaparken, kürek çekerken, hipodromda at binerken çekilen fotoğrafları da yer alıyor.
Atatürk’ün gençlerle bir araya geldiği anlarda çekilen kareler de paylaşılan fotoğraflar arasında bulunuyor. Büyük önderin izcilerle buluşması, Samsun Erkek Lisesi, İstanbul Hukuk Fakültesi’nde öğrencilerle derse katıldığı sırada çekilen fotoğrafları albümde yer alıyor.
Atatürk’ün Edirne Öğretmen Okulu’nu ziyaretinde, Atatürk Lisesi’nde katıldığı derste, İzmir Kız Lisesi’nden ayrılırken ve 1938 yılındaki törende çekilen fotoğraflar da albümdeki diğer kareler arasında bulunuyor.
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