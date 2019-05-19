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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Her şey 100 yıl önce ilk adımla başlamıştı... İZİNDEYİZ

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Her şey 100 yıl önce ilk adımla başlamıştı... İZİNDEYİZ

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanı düşman işgalinden kurtarmak için Samsun’da bağımsızlık ateşini yaktığı günün 100’üncü yıldönümü. Genelkurmay Başkanlığı, Atatürk’ün at binerken, kürek çekerken, atış yaparken çekilen fotoğraflarını ve gençlerle bir araya geldiği anların karelerini paylaştı.

GENELKURMAY Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı’nca derlenen 16 fotoğraf, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında paylaşıldı. ‘Atatürk ve gençlik’, ‘Atatürk ve spor’ konularındaki fotoğrafların yer aldığı albümde Atatürk’ün poligonda atış yaparken, kürek çekerken, hipodromda at binerken çekilen fotoğrafları da yer alıyor.

Her şey 100 yıl önce ilk adımla başlamıştı... İZİNDEYİZ


Atatürk’ün gençlerle bir araya geldiği anlarda çekilen kareler de paylaşılan fotoğraflar arasında bulunuyor. Büyük önderin izcilerle buluşması, Samsun Erkek Lisesi, İstanbul Hukuk Fakültesi’nde öğrencilerle derse katıldığı sırada çekilen fotoğrafları albümde yer alıyor.

Her şey 100 yıl önce ilk adımla başlamıştı... İZİNDEYİZ

Atatürk’ün Edirne Öğretmen Okulu’nu ziyaretinde, Atatürk Lisesi’nde katıldığı derste, İzmir Kız Lisesi’nden ayrılırken ve 1938 yılındaki törende çekilen fotoğraflar da albümdeki diğer kareler arasında bulunuyor. 

Her şey 100 yıl önce ilk adımla başlamıştı... İZİNDEYİZ

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