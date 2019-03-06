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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU / ISPARTA
06.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Her seçmen ülkenin şerefli evladıdır’

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‘Her seçmen ülkenin şerefli evladıdır’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Isparta’daydı.

Yalvaç, Gelendost ve Eğirdir ilçelerinde vatandaşlara seslenen Akşener, ‘Millet İttifakı’na yönelik ‘terör örgütüyle işbirliği yapıyorlar’ iddialarına yanıt verdi. Akşener şunları söyledi: “Yerel seçim ama sanırsınız mehter marşı eşliğinde savaşa gidiyoruz. Tepedekilerin ortaya koyduğu, 17-18 milyon seçmeni terörist ilan etmesine bakmayın. Komşuyu, komşuya; kardeşi kardeşe düşman eden bu dile prim vermeyin. Bu kadar hırs, öfke, asabiyet, milletin bir bölümüne hakaret, iftiranın bir manası var. Ekonomiyi örtmek, dertlerinizin konuşulmasını örtmek için savaş dili ortaya koydular. ‘Cumhur İttifakı’nın partileri AK Parti ve MHP’ye oy veren elbette vardır. İster öbürüne, ister buna oy veren her seçmen bu ülkenin şerefli evladıdır. Bugün Cumhur İttifakı’na oy veren her bir kişi benim kardeşimdir. Siyasi olarak farklı tutumlar alabilirsiniz. O terörist, bu terörist. Yandaş zengin etme üzerine kurulu sistemi değiştirmek için yerel seçimler bir fırsat.” 

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