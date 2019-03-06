‘Her seçmen ülkenin şerefli evladıdır’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Isparta’daydı.
Yalvaç, Gelendost ve Eğirdir ilçelerinde vatandaşlara seslenen Akşener, ‘Millet İttifakı’na yönelik ‘terör örgütüyle işbirliği yapıyorlar’ iddialarına yanıt verdi. Akşener şunları söyledi: “Yerel seçim ama sanırsınız mehter marşı eşliğinde savaşa gidiyoruz. Tepedekilerin ortaya koyduğu, 17-18 milyon seçmeni terörist ilan etmesine bakmayın. Komşuyu, komşuya; kardeşi kardeşe düşman eden bu dile prim vermeyin. Bu kadar hırs, öfke, asabiyet, milletin bir bölümüne hakaret, iftiranın bir manası var. Ekonomiyi örtmek, dertlerinizin konuşulmasını örtmek için savaş dili ortaya koydular. ‘Cumhur İttifakı’nın partileri AK Parti ve MHP’ye oy veren elbette vardır. İster öbürüne, ister buna oy veren her seçmen bu ülkenin şerefli evladıdır. Bugün Cumhur İttifakı’na oy veren her bir kişi benim kardeşimdir. Siyasi olarak farklı tutumlar alabilirsiniz. O terörist, bu terörist. Yandaş zengin etme üzerine kurulu sistemi değiştirmek için yerel seçimler bir fırsat.”
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