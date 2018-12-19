Her satırı korkunç... 'İntikam ateşiyle yanıyordum'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHer satırı korkunç... 'İntikam ateşiyle yanıyordum'
GeriGündem Her satırı korkunç... 'İntikam ateşiyle yanıyordum'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
19.12.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Her satırı korkunç... 'İntikam ateşiyle yanıyordum'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Her satırı korkunç... 'İntikam ateşiyle yanıyordum'

Bursa'da aralarında husumet bulunan 9 aylık hamile İpek Yılmazcan'ı (37) evinde tabanca ile öldüren Necdet Caymaklar (58) hakim karşısına çıktı. Caymaklar, duruşmada "Kendimi korumak için öldürdüm" dedi fakat emniyet ifadesinde "Karımı öldürdüler, ben de intikam ateşiyle yanıyordum" dediği ortaya çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi, 210'uncu Sokak'ta geçen Haziran ayında meydana geldi. Necdet Caymaklar, aralarında işlenen bir cinayet nedeniyle husumet bulunan İpek Yılmazcan'ı, evinin önünde 5 el ateş ederek yaraladı. 

Ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürülen 9 aylık hamile İpek Yılmazcan'ın duran kalbi yapılan masaj ile çalıştırıldı. Tıp Fakültesi'nde karnındaki bebeği ameliyat ile alınan İpek Yılmazcan doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

Olaydan sonra cinayet büro amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Caymaklar hakkında 'Hamile olduğu bilinen kişiyi kasten öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 

Caymaklar'ın yargılamasına başlandı. Duruşmaya sanık Necdet Caymaklar, taraf yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren Caymaklar, İpek Yılmazcan'ın kocasının daha önce kendi karısını öldürdüğünü, bu sebeple aralarında husumet bulunduğunu, kendisini de öldürmesinden korktuğu için yanında tabancayla gezdiğini söyledi. Mahkeme başkanı Caymaklar'ın bu ifadesi üzerine emniyet ve savcılık ifadesini okudu. Emniyet ve savcılık ifadesinde, "İpek'in kocası benim karımı pompalı tüfekle öldürdü.

Günlerce uyku uyuyamadım. İçim yanıyordu onun da içi yansın istedim. İntikam ateşiyle yanıyordum. 2 tane karısı vardı. Olay günü babamdan kalma tabancayı aldım. İçine 7 mermi koydum, 7 mermi de yanıma aldım. İpek Yılmazcan'ın evinin önüne gidip orada gezmeye başladım. İpek biriyle konuşuyordu arkası dönüktü, önce tanıyamadım sonra kim olduğunu anlayınca 5 tane mermi sıktım. Daha sonra gidip teslim olacakken polis beni yakaladı" dediği ortaya çıktı. 

Caymaklar bu ifadeyi kabul etmeyerek, "Benim okumam yazmam yok. Polis kendisi yazdı bana da okumadan imzalattılar" dedi. Mahkeme başkanı Caymaklar'ın bu iddiasına "Tamam polis yaptı peki ya savcılık da mı sana okumadan imzalattı" diye tepki gösterdi. 

Sanık mahkeme başkanının "İpek sana 'yapma vurma hamileyim' diye seslenmiş doğru mu' sorusuna "Asla öyle bir şey olmadı, hamile olduğunu bilsem sıkmazdım" şeklinde cevap verdi. 

Duruşma eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'da fırtına alarmı! Sarıyer'de dere taştı, 12 kişi kurtarıldı

İşkencecinin bahanesine bak! Papağana eziyet eden Özdemir elendi diye yapmış

Acun Ilıcalı’nın çalışanını öldüren katiller için ‘müebbet’

İstanbul'da korku dolu anlar