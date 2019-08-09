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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/ KARS, (DHA)
09.08.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Her satırı korkunç! Ağaç kovuğunda yakalandı

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Her satırı korkunç! Ağaç kovuğunda yakalandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan'ı(23) bıçaklayarak öldüren, gelinini kurtarmak isteyen annesi Hediye Alkan'ı(70) da elinden yaralayan Barış Alkan(30) akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Böylelikle cezai ehliyeti bulunup bulunmadığı ortaya çıkacak olan Alkan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 4,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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  • Her satırı korkunç
  • Her satırı korkunç
  • Her satırı korkunç
  • Her satırı korkunç
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Olay, 30 Mayıs 2018 günü Sarıkamış ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Barış Alkan, 3'üncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan'ı, ağzını, burnunu, kulağını kestikten sonra defalarca bıçakladı. Gelinini kurtarmak için kendisine engel olmak isteyen annesi Hediye Alkan'ı da yaraladı.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sezen Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezen Alkan'ın bebeğini yaşatabilmek için doktorlar büyük çaba sarf etti. 33 haftalık erkek bebek, sezaryanla alınarak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sezen Alkan, ailesinin yaşadığı Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyünde toprağa verilirken, yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki tedaviye alınan bebek, yaşam savaşını kazandı.

Anne karnında uzun süre nefessiz kalan ve yaşamasına mucize gözüyle bakılan bebeğe, tedavisi sonrası yerleştirildiği Sevgi Evleri'nde Mehmet Asaf ismi verildi.

AĞAÇ KOVUĞUNDA YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Barış Alkan ise ilçeye 8 kilometre mesafedeki Kızılçubuk Mevkii'ndeki ormanlık alanda bir ağaç kovuğunda saklanırken, yakalandı.

Tutuklanarak cezaevine konulan Alkan hakkında Kars 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'gebe olduğu bilinen eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Annesine yönelik eyleminden dolayı da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianamede olaydan sonra Barış Alkan'ı evlerinde bir süre misafir eden ve kolluk kuvvetlerine haber vermeyen Memet ve Merithan Özdemir hakkında ise 'suçluyu kayırmak'tan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.    

İfadesinde eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyleyen Barış Alkan, "Çanakkale'de inşaatlarda çalışıyordum. Eşime haber vermeden 30 Mayıs'ta Sarıkamış'a geldim. Eşim, annem ve komşular bahçede oturuyorlardı. Eşimi konuşmak için eve çağırdım. Arkamızdan annem ve komşular da girdi. 'Bırak, günahtır, yazıktır' şeklinde sözler söylüyorlardı.

Eşim bir anda panik yaparak, evden kaçmak istedi. Eşimi tutunca babam eve girdi. Bana vurarak, 'bırak kızı, yazıktır' diyorlardı. Fakat eşime hiçbir şey yapmamıştım. Bu sözlere ve bana diğer şahısların vurmalarına sinirlenerek, cebimde bulunan çakıyı çıkardım.

Annem bıçağı almaya çalışırken eli kesildi. Annemi bu halde görünce bunun sebebinin eşim olduğunu düşünerek, elimdeki bıçağı eşimin sırtına bir defa soktum, çıkardım. Eşim anneme 'Anne ben doğum yapıyorum' diye bağırdı.

Annem bayıldı. İyice kendimi kaybederek, eşimi boynundan ve hatırlamadığım yerlerinden defalarca bıçakladım. Diğer iki kadın dışarı kaçtı. Eşimi öldürdükten sonra bıçağı yanıma alarak, Kızılçubuk ormanlarına kaçtım" diye konuştu.

Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edilen Barış Alkan, akıl sağlığının araştırılması için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Mahkeme heyeti, 3 hafta gözetim altında tutulmasını istediği Barış Alkan hakkında işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı ile fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinde azalma olup olmadığı yönünde rapor verilmesini istedi. Alkan'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı 5 Eylül'e erteledi.

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