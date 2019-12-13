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DHA
13.12.2019 - 20:27, Son Güncelleme:

Her satırı iğrenç! Küçük çocuk eve gelince ailesi fark etti

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Her satırı iğrenç! Küçük çocuk eve gelince ailesi fark etti

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde Ö.A.E. (4) adlı erkek çocuğu darp ederek, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet T. (64) tutuklandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Çatalpınar ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre evinin önünde oynayan Ö.A.E. adlı erkek çocuk, Mehmet T. tarafından ıssız bir yere götürüldü. Çocuğu darp eden Mehmet T., cinsel istismarda bulundu. Eve dönen çocuk ailesinin ihbarı ile gelen sağlık görevlilerince Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Olay öncesi Mehmet T.'nin mahallede görüldüğü iddiası üzerine, şüpheli gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Mehmet T., jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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