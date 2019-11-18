Her satırı dehşet! 'Başına gittim, Kelime-i Şehadet getirdi'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHer satırı dehşet! 'Başına gittim, Kelime-i Şehadet getirdi'
GeriGündem Her satırı dehşet! 'Başına gittim, Kelime-i Şehadet getirdi'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
18.11.2019 - 21:03, Son Güncelleme:

Her satırı dehşet! 'Başına gittim, Kelime-i Şehadet getirdi'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Her satırı dehşet! 'Başına gittim, Kelime-i Şehadet getirdi'

Adana'da, 4 aylık eşi Büşra Güçlü (21), kayınpederi Cemal Ünlükıraner (58) ve kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'i tabancayla vurarak öldüren astsubay Ertuğrul Güçlü, hakim karşısına çıktı. Savunmasında, eşi ve kayınpederinin kendisine hakaret ettiğini iddia eden Güçlü, "Her şey bir anda oldu. Eşimin başına gittim. Yaralıydı, Kelime-i Şehadet getirdi. Bunun üzerine 'Böyle yaşayamam' diyerek boş odaya geçtim. Silahı kafama dayadım. O sırada polisler geldi" dedi. Duruşma, ertelendi.

​Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'taki 12 katlı apartmanın 11'inci katında, 9 Temmuz akşamı, Jandarma Astsubay Çavuş Ertuğrul Güçlü, 4 aylık eşi Büşra Güçlü ile birlikte kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evine gitti. Burada çıkan tartışmada Ertuğrul Güçlü, tabancasıyla eşi Büşra Güçlü, babası Cemal Ünlükıraner ve annesi Sultan Ünlükıraner’i vurdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Büşra Güçlü ve babası Cemal Ünlükıraner'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan ve Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Sultan Ünlükıraner ise 41 gün sonra yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ertuğrul Güçlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'HER ŞEY BİR ANDA OLDU, PİŞMANIM'

Biri ağırlaştırılmış 3 müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık astsubay Güçlü, bugün hakim karşısına çıktı. Savunmasında, olay günü yaşananları anlatan Güçlü, her şeyin bir anda geliştiğini öne sürerek, "Böyle bir suçu nasıl işledim bilmiyorum. Pişmanım" dedi.

Ailesini ve mesleğini çok sevdiğini dile getiren Ertuğrul Güçlü, savunmasında şunları söyledi:

"Olay günü kayınvalidemin evinde bulunduğumuz sırada eşim yemekten sonra Babalar Günü'nde kayınbabasına aldığı ayakkabıyı değiştirmek için AVM'ye gitmek istediğini söyledi. Yorgun olmam nedeniyle gitmek istemediğim için eşim hakaret edip odasına gitti. Bana kırıldığını düşünerek yanına gittim. 'Tamam, yemekten sonra gidelim' dedim. Olumsuz yanıt verdi. 'O zaman evimize gidelim' deyince eve de gelmek istemedi. Bana ve aileme ağza alınmayacak laflar söyleyip, küfürler etti. Tartışma yaşanırken kayınpederim içeri girdi ve yakamdan tutup küfür ettikten sonra 'Balkonda hava al sakinleş' dedi. Beni iterek odadan çıkarttı. Eşim de jandarmayı aradı."

Her satırı dehşet Başına gittim, Kelime-i Şehadet getirdi

'ÜÇÜ BİRDEN ÜZERİME GELDİ, İHTAR İÇİN DUVARA ATEŞ ETTİM'

Ütü masasında bıraktığı tabancayı alıp evden ayrılmak istediğini ancak kapının kilitli olması nedeniyle çıkamadığını iddia eden Güçlü, şöyle devam etti:

"Bu sırada eşim ve kayınbabam bana hakaret ediyordu. Babası, 'Yörüklerden adam alınmaz, hele hiç kız verilmezmiş' diyordu. Sözlerini kaldıramadım. Tabancayı alnıma dayadım. Kaynanam 'Burada böyle yapma içeri gir' dedi. Kayınbabam 'Ver lan şu silahı, seni ben vuracağım' deyip silahı almaya çalıştı. Beni çekiştirmeye başladılar. Eşim de bana vuruyordu. Elimi yüzümü tırmalamaya çalışıyordu. Üçü birden üzerime doğru geldiler. İhtar için duvara doğru bir el ateş ettim. Kayınbabam küfür edip 'öldürürüm' deyince bir el daha sıktım. Kapı kilitliydi, çıkamayacağımı anlayınca bir iki el daha ateş ettim. Her şey bir anda oldu, kendime geldiğimde hepsini öldürdüğümü sanarak intihar etmeyi düşündüm, ancak silahımda mermi kalmamıştı."

Her satırı dehşet Başına gittim, Kelime-i Şehadet getirdi

'KURTULACAKLARINI DÜŞÜNEREK TESLİM OLDUM'

Olay sonrası eşinin koltuğa yaslanmış halde durduğunu, kayınpederinin ise sürünerek mutfağa doğru gitmeye çalıştığını, kayınvalidesinin de daire kapısının önüne kadar geldiğini anlatan Güçlü, "Daha sonra askıdaki anahtarı alıp kapıyı açarak yardım istedim. Apartmandan tanıdığım Osman geldi. Osman'a ambulans çağırmasını söyledim, ayrıca 'Babam mutfağa doğru süründü ona da bak' dedim. O sırada eşimin başına gittim. Yaralıydı 'İyileşecek misin?' diye sordum. Bana gözleriyle olumsuz bir şekilde işaret etti, kelime-i şehadet getirdi. Ben bunun üzerine 'Böyle yaşayamam' diyerek boş odaya geçtim. Silahı kafama dayadım. O sırada polisler geldi, Bana 'Dur yapma yaralılar, kurtulurlar' dedi. Ben de onların kurtulacağını düşünerek teslim oldum. Kurtulamayacaklarını bilseydim intihar edecektim. Polise teslim olduktan sonra eşimin öldüğünü gördüm" diye konuştu.

'ABİ BİTTİM BEN' DEMİŞ

Mahkemede tanık olarak dinlenen polis memuru A.S.G., ise silah sesleri üzerine olay yerine gittiklerini belirterek, "Olay yerine çıktığımızda daire kapısı açıktı. Sanık ise salon girişinde elindeki silahı kafasına dayamış durumdaydı. Bana 'Abi bittim ben, öldüm ben, ben ne yapacağım?' gibi şeyler söyledi. Ben de sakin olmasını yaralı olduklarını, ambulans çağırdığımızı, kurtulacaklarını söyledim. Bunun üzerine sanık silahı yere bıraktı" dedi.

Sanık astsubay Ertuğrul Güçlü'nün tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Her satırı dehşet Başına gittim, Kelime-i Şehadet getirdi

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle