‘Her krizin arkasında bir Bahçeli vardır’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti ve MHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında şunları söyledi: “Siz millete kendinizi anlatamadığınız için değil, milleti anlamadığınız için yenildiniz. 31 Mart’tan önce ‘beka’ diyenler, ‘Öcalan avukatlarıyla görüşsün’ demeye başladılar. Teröristbaşıyla mektup arkadaşı oldular. Ben ayna tutunca Öcalan tekrar teröristbaşı oldu. ‘Küçük ortak’ deyince de kızıyorlar. Ne diyeyim, eş başkan mı diyeyim?
PAHALILIK ARTIK BİTSİN
Dün yaptığınız yollar bugün karın doyurmuyor. Hayat pahalılığı bitsin istiyoruz artık. Hangi derdimizi anlatsak ‘Yol yaptık’ diye cevap vermenizden sıkıldık artık. Hâlâ teşekkür bekliyorsan kusura bakma. Sen küçük ortağınla yetineceksin. Hani ‘Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır’ derler ya, her başarısız iktidarın arkasındaysa bir Bahçeli vardır. Her ekonomik krizin arkasında bir Bahçeli vardır.
BENİ İFADEYE ÇAĞIRIN
2016 yılında hakkımda bir soruşturma açmışlar ve Meral Akşener’in FETÖ ile bir bağı var mı yok mu onu inceliyorlar. Üç yıldır tek bir delil, irtibat, iltisak bulamamışlar. Madem soruşturma açıyorsun, kaldırın gizlilik kararını, beni ifadeye çağırın. Çağırın ki FETÖ’nün siyasi ayağı kimlermiş konuşalım, araştırılsın. Kim kiminle iş tutuyormuş, kim kimin döşeğine yatmış konuşalım, araştırılsın.”
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