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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
03.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Her krizin arkasında bir Bahçeli vardır’

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‘Her krizin arkasında bir Bahçeli vardır’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti ve MHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında şunları söyledi: “Siz millete kendinizi anlatamadığınız için değil, milleti anlamadığınız için yenildiniz. 31 Mart’tan önce ‘beka’ diyenler, ‘Öcalan avukatlarıyla görüşsün’ demeye başladılar. Teröristbaşıyla mektup arkadaşı oldular. Ben ayna tutunca Öcalan tekrar teröristbaşı oldu. ‘Küçük ortak’ deyince de kızıyorlar. Ne diyeyim, eş başkan mı diyeyim?

PAHALILIK ARTIK BİTSİN

Dün yaptığınız yollar bugün karın doyurmuyor. Hayat pahalılığı bitsin istiyoruz artık. Hangi derdimizi anlatsak ‘Yol yaptık’ diye cevap vermenizden sıkıldık artık. Hâlâ teşekkür bekliyorsan kusura bakma. Sen küçük ortağınla yetineceksin. Hani ‘Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır’ derler ya, her başarısız iktidarın arkasındaysa bir Bahçeli vardır. Her ekonomik krizin arkasında bir Bahçeli vardır.

BENİ İFADEYE ÇAĞIRIN

2016 yılında hakkımda bir soruşturma açmışlar ve Meral Akşener’in FETÖ ile bir bağı var mı yok mu onu inceliyorlar. Üç yıldır tek bir delil, irtibat, iltisak bulamamışlar. Madem soruşturma açıyorsun, kaldırın gizlilik kararını, beni ifadeye çağırın. Çağırın ki FETÖ’nün siyasi ayağı kimlermiş konuşalım, araştırılsın. Kim kiminle iş tutuyormuş, kim kimin döşeğine yatmış konuşalım, araştırılsın.”

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