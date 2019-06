‘Her ilçeye milletvekili’

Parti genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma programında Akşener tekrarlanan İstanbul seçimlerine ilişkin, “Milletimizin milli irade hırsızlığına İstanbul’da bir cevap vereceğini biliyoruz. Ekrem İmamoğlu sadece Millet ittifakının adayıyken şu anda 16 milyon İstanbullunun adayı olmuştur. Her şey iyi ve güzel olacak” dedi. Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener özetle şunları söyledi: “Hem partimizin hem benim İstanbul’da yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz Sayın İmamoğlu bu seçimi kazanacak gibi görünüyor. Sandıklara sahip çıkıldığı takdirde, ki çıkacağız, her ilçeye seçim günü dört milletvekili düşecek. Her sandığın başında bir avukat arkadaşımız görevli olacak. Milletimizin milli irade hırsızlığına İstanbul’da bir cevap vereceğini biliyoruz. Sayın İmamoğlu sadece Millet ittifakının adayıyken şu anda 16 milyon İstanbullunun adayı olmuştur. Her şey iyi olacak, her şey iyi ve güzel olacak.”