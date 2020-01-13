Her gün nasıl yazılır? Hergün TDK’ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

'Her gün' yazım hatası yapılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Günümüzde genel olarak 'Hergün' şeklinde hatalı yazılır. Ancak bu yazılış yanlıştır. Türk Dil Kurumuna göre sözcüğün doğru yazımına başlık altında ulaşabilirsiniz.

Her Gün TDK’ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türkçede iki sözcük öbeğinin bitişik mi ayrı mı yazılacağı konusunda çoğu zaman hatalar yapılır. Üstelik bu konuda çok fazla kelimenin bulunduğunu söylemek mümkündür. Özellikle ‘her gün’ öbeği yanlış kullanılan yazımlar arasında yer almaktadır. Günümüzde sık şekilde ‘hergün’ yazımı yapılmasına rağmen bu yanlıştır. Doğru olan ise ‘Her gün’ öbeği olarak karşımıza çıkıyor.

Her gün kelimesinin nasıl yazılacağı daire internetten gün içerisinde oldukça fazla araştırma gerçekleştirilmektedir. Bu araştırma konusunda TDK üzerinden ele alınan doğru bilgi ‘Her gün’ olarak öne çıkıyor. Aynı şekilde mutlaka cümle içerisinde de öyle kullanmak gerekir.

Her Gün Nasıl Yazılır?

Peki, cümle içerisinde bu kelime öbekleri nasıl kullanılır?

‘Her gün aynı şeyleri yapmak istemiyorum.’ cümlesi doğru örnekler arasında yer almaktadır.

‘Benimle her gün alışverişe çıkar mısın?’ cümlesi içerisindeki öbekler de doğru kullanım arasında yer alıyor.

Mutlaka kullanırken kontrol etmeli ve kelime öbeğine kullanırken doğru şekilde ele almaya özen göstermelisiniz. Özellikle bir makale yazarken ya da bir konu araştırması ile ödevi gerçekleştirirken oldukça önemlidir. Böylece yapacağınız işin çok daha doğru biçimde tamamlanmasına imkan verebilirsiniz.