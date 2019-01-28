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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.01.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Her gün binlerce vatandaş geçiyor... 25 gün sonra acı haber geldi

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Her gün binlerce vatandaş geçiyor... 25 gün sonra acı haber geldi

Bursa’da 25 gün önce yaya geçidinden geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yoğun bakıma giren 4 çocuk babası Salih Akyüz'den acı haber geldi. Salih Akyüz'ün hayatını kaybettiği kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, babasını kaybeden Cengiz Akyüz, "Bölgeye üst geçit yapılmalı. Bu bölgeden her gün binlerce kişi geçiyor. Üst geçit olursa başka ölümler yaşanmaz" dedi. 

Merkez Nilüfer ilçesindeki yaya geçidini her gün binlerce vatandaş karşıdan karşıya geçmek için kullanıyor. Bölgede üst geçit bulunmadığı için yaya geçidini kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, hızla gelen duyarsız sürücüler yüzünden ölüm tehlikesi atlatıyor. Bu zamana kadar gerçekleşen kazalarda çok sayıda kişi yaralandı. 

25 gün önce Trabzon'dan torunlarını görmeye gelen 63 yaşındaki Salih Akyüz de yaya geçidinde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayat mücadelesine yenik düşen Akyüz gözyaşları içinde toprağa verildi. 

Nilüfer'de yaya geçidinde bir çok kişinin hayatını kaybetmesine rağmen üst geçit yapılmadığını ifade eden Cengiz Akgüz, “Babam alışveriş merkezinden çıkıp metro istasyonuna giderken yaya geçidinde hızını düşürmesi gereken bir sürücünün dikkatsiz bir şekilde çarpmasıyla ağır yaralandı. Malesef kaybettik. Hem yaya hem de otomobil trafiğinin yoğun olduğu bir kavşak. Burada doğru düzgün hiçbir önlem alınmamış. Sadece yaya geçidinin yanında bir levha var. Ama öncesinde hızın düşürülmesi gerektiğini gösteren hiçbir uyarıcı levha yok Burada bir sürü kaza meydana geliyor. Babama çarpan dikkatsiz sürücü, kazadan sonra vefat gerçekleşmediği için denetimli serbestlikle serbest bırakıldı. Biz hem hatalı olan bu sürücüden hem de gerekli olan önlemi almamış kurumlardan şikayetçi olacağız. Ben buraya bir üst geçidin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yol yayaların çok yoğun bir şekilde kullandığı bir geçit. Buraya üst geçit şart" diye konuştu. 

Yaya geçidinde feci kaza
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