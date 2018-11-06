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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.11.2018 - 16:12, Son Güncelleme:

Her geçen gün sayıları azalıyor... Abana'da görüntülendi

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Her geçen gün sayıları azalıyor... Abana'da görüntülendi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde dünyada nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen ve koruma altında bulunan su samuru, Ezine Çayı'nda fotoğraflandı.

Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün kuş gözlemi yapmak için gittiği dere yatağında zaman zaman su samurlarıyla karşılaştığını, onları fotoğrafladığını söyledi.

Son yıllarda bölgede su samurlarının varlığında artış gözlemlediklerine dikkati çeken Şenol, "Özellikle geçtiğimiz yaz sezonundan bu yana Ezine Çayı'nın denize döküldüğü alanda, suyun sakin olduğu noktalarda su samurları kendini gösteriyor. Dünyadaki nesli tehdit altında olan, Türkiye'de koruma altında bulunan su samurlarının Abana'da kendini sık göstermesi tür varlığı açısından sevindirici. Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nda da su samurlarına rastlamak mümkün." dedi.

Her geçen gün sayıları azalıyor... Abanada görüntülendi

"SU SAMURLARI EKOSİSTEMİN İŞLEYİŞİNİN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGESİ"

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Özkan Evcin ise, bilimsel adı "Lutra lutra" olan su samurlarının ekosistemin sağlıklı işleyip işlemediğinin de önemli bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Evcin, su samurlarının yaşadığı alanlarda su kalitesinin iyi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

Her geçen gün sayıları azalıyor... Abanada görüntülendi

"Son yıllarda ülkemizde nesli tükenen veya sayıları hızla azalan yaban hayvanları arasında pek çok balık, amfibi, sürüngen, kuş ve memeli bulunmaktadır. Bunlardan biri de sucul ekosistemde besin zincirinin en üst basamağında yer alan etobur canlılardan biri olan su samurlarıdır. Su samurları temiz tabiatın gösterge türlerinden biridir. Bu anlamda su samurlarının popülasyonlarının artması o ortamdaki su kalitesinin iyi olduğu manasına gelebilmektedir. Besin maddesinin büyük kısmını balıklardan karşılıyor. Bu anlamda da zenginlik olduğunu gösterir. Abana'da varlıklarının artması su kalitesinin iyi düzeyde olduğunu gösterir. Popülasyonun artması daha da sevindirici olacaktır. Ayrıca ekosistemin sağlıklı işleyip işlemediğinin de gösterge türlerinden biridir su samurları."

Sinop'un Erfelek ilçesindeki Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı içinde bulunan bir gölette de balık avlayan su samuru görüntülenmişti.

 

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