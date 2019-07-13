Her dönemde bir ara tatil
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geçen aylarda yaptığı tatil düzenlemesi ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde yer aldı. Buna göre ders yılı iki döneme ayrılacak ve her dönemde bir ara tatil yapılacak. Ders yılının başlaması, ara, yarıyıl ve yaz tatilleri ile ders kesimi tarihlerini MEB belirleyecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. MEB’in daha önce açıkladığı yeni çalışma takvimi kapsamında kasım ve nisanda birer hafta ara tatil yapılmasıyla ilgili uygulama yönetmelikte düzenlendi. Buna göre, ders yılı iki döneme ayrılacak. Her dönemde bir ara tatil yapılacak. Ders yılının başlaması, ara, yarıyıl ve yaz tatilleri ile ders kesimi tarihlerini MEB belirleyecek.
Düzenlemeyle birlikte mesleki eğitim merkezlerinde verilen temel dersler, ‘Asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan, hayata ve iş alanlarına hazırlayan dersler’ olarak tanımlandı. Mesleki eğitim merkezlerinde verilen temel derslere ek olarak isteyen öğrencilere diplomaya götüren fark dersler verilebilecek. Ayrıca mesleki eğitim merkezi öğrencileri, diploma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında bakanlığın belirleyeceği fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenecek yüz yüze eğitim programları veya açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarmak zorunda olacak. Bu öğrencilerin lise diplomaları fark derslerini tamamladıkları kurum tarafından ilgili mevzuata göre düzenlenecek.
MESLEKİ ÇALIŞMA
Düzenlemeye göre ayrıca, ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde, MEB’in hazırladığı program dahilinde kendi okullarında mesleki çalışma yapacak. m Eğitim Servisi
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