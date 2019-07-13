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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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EĞİTİM SERVİSİ
13.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Her dönemde bir ara tatil

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Her dönemde bir ara tatil

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geçen aylarda yaptığı tatil düzenlemesi ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde yer aldı. Buna göre ders yılı iki döneme ayrılacak ve her dönemde bir ara tatil yapılacak. Ders yılının başlaması, ara, yarıyıl ve yaz tatilleri ile ders kesimi tarihlerini MEB belirleyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. MEB’in daha önce açıkladığı yeni çalışma takvimi kapsamında kasım ve nisanda birer hafta ara tatil yapılmasıyla ilgili uygulama yönetmelikte düzenlendi. Buna göre, ders yılı iki döneme ayrılacak. Her dönemde bir ara tatil yapılacak. Ders yılının başlaması, ara, yarıyıl ve yaz tatilleri ile ders kesimi tarihlerini MEB belirleyecek.
Düzenlemeyle birlikte mesleki eğitim merkezlerinde verilen temel dersler, ‘Asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan, hayata ve iş alanlarına hazırlayan dersler’ olarak tanımlandı. Mesleki eğitim merkezlerinde verilen temel derslere ek olarak isteyen öğrencilere diplomaya götüren fark dersler verilebilecek. Ayrıca mesleki eğitim merkezi öğrencileri, diploma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında bakanlığın belirleyeceği fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenecek yüz yüze eğitim programları veya açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarmak zorunda olacak. Bu öğrencilerin lise diplomaları fark derslerini tamamladıkları kurum tarafından ilgili mevzuata göre düzenlenecek.

MESLEKİ ÇALIŞMA

Düzenlemeye göre ayrıca, ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde, MEB’in hazırladığı program dahilinde kendi okullarında mesleki çalışma yapacak. m Eğitim Servisi

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