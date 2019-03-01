Her darbe girişimi bir beka sorunuydu

ÖNCE KENDİLERİNİ KURTARSINLAR

“MİLLİ mücadelemizin ateşi Erzurum’da yakılmıştı. Erzurum Kongresi’nde ne denmişse Kurtuluş Savaşı’nda o yapılmıştır. Erzurum Kongresi’nin 100. yıldönümüne hazırlanıyoruz değil mi, bütün yıldönümlerimiz gibi Erzurum Kongresi’nin 100’üncü yıldönümünü coşkuyla kutlamanın yanında gelecek nesillere kalacak eserler ortaya koymalıyız. Çünkü unutmayın, vatan bir bütündür bölünemez. Yani ilkemizi bir asır önce buradan haykırmıştık. Ama ülkemizde bölücü terör örgütünün desteğinde olanlar ne diyor? ‘Heykelini dikeceklermiş’, bunu diyor. Bu can bu tende oldukça sizler de bu kardeşinize bu görevi verdikçe bunlar bu ülkede heykeli bırak önce kendilerini kurtarsınlar. Bu ülkeyi bölemeyecekler, Kürdistan, Kuzey Irak’ta, çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Benim ülkemde Doğu Anadolu var işte Erzurum, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara var. Ama benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Böyle bir bölünmeye de asla müsaade etmedik, etmeyiz.

KİŞİ SEVDİKLERİYLE BERABERDİR

CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve ne yazık ki Saadet Partisi, dördü bir araya gelmişler. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Şimdi söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Ya huyundan ya suyundan ya dilinden bir yerden kapacak. Şimdi CHP ile kol kola olan ne olacak, onlar gibi olacak. Aynı şekilde İYİ Parti ile HDP ile bunlar bir ittifak oluşturmuşlar. Biz de bir ittifak oluşturduk. Bizim ittifakımızın adı cumhur ittifakı. 15 Temmuz’da başladı. 15 Temmuz’dan bu yana 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla yürüyoruz. Temennim odur ki pazara değil mezara kadar yürüyelim. Erzurum, 31 Mart’ta istikrarımıza, istikbalimize, istiklalimize göz dikenlere derslerini veriyor muyuz? AK Partili ve MHP’li adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz?

BUGÜN 28 ŞUBAT’IN YILDÖNÜMÜ

Bay Kemal ne diyor ‘Ankara’da İstanbul’da eğer biz belediyeleri alırsak suyu ucuzlatacağız’ diyor. Bay Kemal, İzmir sendeydi, İzmir’de suyu ucuzlattın mı? Muğla sendeydi, Muğla’da suyu ucuzlattın mı? Ya sen İzmir’e su veremiyordun, Devlet Su İşleri’ni devreye soktuk, oraya su getirdik. Kimi aldatıyorsun, akşam yalan, sabah iftira, hayatı bu. Bugün (dün) 28 Şubat; yani 28 Şubat 1997 postmodern darbesinin, demokrasimiz adına o utanç gününün 22’nci yıldönümü. Yani benim başörtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığı günün yıldönümü. Bu çileleri kimlerle çektik, bu CHP ile çektik. CHP zihniyetidir bu. İşte o zaman başörtülü kızlarımızı kalkıp da odalarda onları hesaba çeken ve başlarını açtırmak suretiyle içeri alan rektör yardımcısı hanım daha sonra CHP’nin milletvekili oldu. Bizimle yan yana geldiklerinde başka konuşuyorlar, sırtlarını döndüklerinde başka.

BAY KEMAL DARBECİSİN

Bay Kemal, tankların arasından geçmek suretiyle Bakırköy Belediyesi’ne giden sen değil miydin? Bay Kemal sen darbecisin darbeci, sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes’in, iki arkadaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin zihniyetin de odur. Hepinizin ortak bir amacı vardı. Bu amaç Türkiye’nin istikrarına darbe vurmaktır, milletimizin huzurunu kaçırmaktadır.”

‘CHP’NİN TARİHİNDE YOKLUK KUYRUĞU VARDI’

“ÇIKMIŞ Batman’da bir ilçede konuşuyor domates, biber, patlıcan... Ya kimi aldatıyorsun? CHP olarak tarihinizde sizin yokluklar kuyruğu vardı Bay Kemal. Senin baban da bunu iyi bilir, sen de bunu iyi bilirsin. Şimdi ne var; yokluk kuyruğu yok, varlık kuyruğu var. Biz bu arada simsarları, komisyoncuları; ‘Halkımı mı sömürmek istiyorsun, size biz fırsat vermeyeceğiz’ diye bu adımları attık. Benim milletim de bundan çok memnun. Fiyatlar yarı yarıya indi. Geçen Isparta’daydım orada da elde elma kalmış. Milletvekilimiz bana dedi ki ‘Elde 400 bin ton elma var’ görüyor musunuz? Ben de dedim ki ‘Görüşün, uygun fiyat veriyorlarsa ben hemen Hazine ve Maliye Bakanıma telefon ediyorum, bu elmayı biz alır, milletimize satarız’. Onlarla anlaşıldı ve ummadıkları bir fiyat 2 lira dediler. 2 liradan aldık elmayı, bu elma piyasada 3 liraya satılıyor. Daha önce kaça satılıyordu 8,9,10; bu fiyatlarla satılıyordu. Bay Kemal sen bu işlerden anlamazsın. Sen hâlâ aynı yerdesin. Bütün bu büyük oyunları biz bozduk, çevremize baktığımızda herkes bize hayran.”

HASSASİYETLERİ PAYLAŞIYORUZ

“Türkiye’nin darbeler, cuntalar, vesayetler defterinin bu karanlık sayfası bize istiklal ve istikbalimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini gösteriyor. Biz bugün Türkiye’nin beka meselesinden söz ettiğimizde bazıları bunu istihzayla karşılıyor. Halbuki bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunuydu. Şayet o dönemlerde bu sorun yeterince dikkate alınsa, konuşulsa, tartışılsa, gerçekler aydınlatılabilseydi belki daha sonraki acıları yaşamayacaktık. İşte bunun için biz Türkiye’nin içinden geçtiği dönemin inceliklerini, hassasiyetlerini, önemini tüm yönleriyle milletimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Türkiye, son altı yıldır tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok sayıda ve çok yönlü saldırıya maruz kaldı. Bunların hiçbiri de tesadüf değildi, hesapsız kitapsız değildi.”