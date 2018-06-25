Her altı vekilden biri kadın

AK Parti’nin en genç milletvekili adaylarından Rumeysa Kavak (22) ve HDP’nin en genç adaylarından Dersim Dağ (22) Meclis’in yeni isimleri arasında yerini aldı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde, TBMM’de kadın milletvekili sayısında rekor kırılmıştı. 97 kadın milletvekili Meclis’e girmeyi başarmıştı ancak 1 Kasım seçimlerinde bu sayı 82’ye düşmüştü. 24 Haziran seçimlerinde Meclis’te yer alacak milletvekili sayısının 600’e çıkmasıyla kadın milletvekillerinin sayısında da artış yaşandı. 104 kadın milletvekili Meclis’e girmeye hak kazandı. Böylece 1 Kasım’da yüzde 15 olan kadın vekil sayısı yüzde 17’ye çıktı. AK Parti’nin İstanbul milletvekili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Özlem Zengin ve Alev Dedegil, CHP’nin İzmir milletvekili Selin Sayek Böke ve Ankara milletvekili PM üyesi Gamze Taşçıer de Meclis’in dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doktoru Aylin Cesur İYİ Parti Isparta Milletvekili oldu.