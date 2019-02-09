Hepsini aynı şekilde kandırıp kayıplara karıştı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHepsini aynı şekilde kandırıp kayıplara karıştı!
GeriGündem Hepsini aynı şekilde kandırıp kayıplara karıştı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN/DHA
09.02.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Hepsini aynı şekilde kandırıp kayıplara karıştı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hepsini aynı şekilde kandırıp kayıplara karıştı!

Bursa'da, ortak iş yapma vaadiyle 20 kişiden yaklaşık 1,5 milyon lira topladığı öne sürülen Murat T., kayıplara karıştı. Murat T.'ye para verenler, dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisini Hakan Efe olarak tanıtan Murat T., mahallede kendisine küçük bir lokanta açtı. Çeşitli temaslarla Tuncay Özen (32) ile tanışan Murat T., Özen'e ortaklık teklif etti. Teklifi kabul eden Tuncay Özen, Murat T. ile birlikte ortak işletme açtı. Dükkanın gelir, gider harcamalarıyla kendisi ilgilenen Murat T., Tuncay Özen'e ait olan şirket hattına mobil bankacılık uygulamalarını indirerek Özen'in hesaplarını kontrol etmeye başladı. Borç ve iş kurma vaadiyle 20’ye yakın kişiden toplamda 1,5 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Murat T.’nin aldığı paraları Tuncay Özen’in hesabı üzerinden şebeke oldukları iddia edilen iki kadına gönderdiği öne sürüldü. Mağdurlar dolandırıldıklarını anlayınca emniyete giderek şikayetçi oldu.

Mağdurlardan Tuncay Özen, "Aranması olduğu için hesabı benim adıma açtırdığını ve kendisini deşifre etmemek için işlerini benim hesabım üzerinden yaptığını öğrendim. Bu kişi benim hesabım üzerinden başkalarına 150 bin lira gönderiyor. Benim bu kişi yüzünden 80 bin liram gitti. Zaten dolandırıcıymış, daha önce Adana, Mersin, Eskişehir'de dolandırıcılık yapmış ve aranması da varmış. Lokantada çalışan ve çevremizde bulunan 10 arkadaşı ortak etme ve iş kurma bahaneleriyle kandırarak paralar aldı. Bizim de bu arada birbirimizden hiç haberimiz olmadı. Biz arkadaşlarımla Bursa'da bu kişinin dolandırdığı 20 kişiye ulaştık. Bursa'da insanları dolandırarak aldığı para 1,5 milyon liradan fazla. En kısa zamanda yakalanıp adalete teslim edilmesini diliyoruz" dedi.

AYNI İŞLETMEDE ÇALIŞAN 3 KİŞİYİ DOLANDIRDI

Aynı anda birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Murat T., açmış olduğu lokantanın yanında işletmecilik yapan Murat Ekici'ye (38) ortaklık teklif etti. Türlü bahanelerle Ekici'nin dükkanına ortak olan Murat T., iddialara göre Ekici'den 22 bin lira, Ekici'nin işletmesinde çalışan personelin birinden 80 bin lira, diğerinden ise 180 bin lira aldı. Ekici, "Bahsi geçen arkadaş yan tarafımıza dükkan açtı ve kendisini Hakan Efe olarak tanıttı. 3-4 ay sonra da dükkanları birleştirelim beraber iş yapalım, işleri büyütelim gibi cazip tekliflerle geldi. Dükkanı birleştirdik, başta ortak konuştuk daha sonra 'ben size günlük kira ödeyeyim' dedi. Bizim onunla anlaşmamız bu şekildeydi. Benden 22 bin lira aldı. Ustamdan 180 bin lira, diğer çalışan arkadaştan da 80 bin lira paralar aldı fakat bu paraları verirken birbirimizden haberimiz olmadı. Mağdur olan bütün arkadaşlar  polise giderek suç duyurusunda bulunduk. Bu kişinin asıl adının Murat olduğunu öğrendik ve fotoğraflarını gerekli mercilere ilettik. Biz mağdur olduk ancak başkaları mağdur olmasın diyerek şikayette bulunduk. Bunlar 3 kişi çalışıyor, bu adamın yanında 2 de kadın var" dedi.

OĞLUNUN DÜĞÜNÜ İÇİN BİRİKTİRDİĞİ PARAYI 'TİCARET YAPACAĞIZ' DİYEREK ALDI

Oğlunun düğünü için biriktirdiği parayı 'ticaret yapacağız' diyerek alan Murat T.'nin kayıplara karıştığını belirten Ayhan Yılmaz ise "180 bin lira dolandırıldık. 8 Haziran'da çocuğumun düğününü yapacaktım ancak dolandırıldık. Ben perişan oldum, çocuğumun hayalleri yıkıldı. Ticaret yapacağız diyerek beni kandırdı. İnternette tekstil işi yapıyordu, bana da 'Biz buradan güzel paralar kazanırız, düğün yapacaksın en azından çocuğa daire alırız' gibi söylemlerle  kandırıp bizi bu duruma düşürdü" diye konuştu. 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hepsini aynı şekilde kandırıp kayıplara karıştı!

Son dakika... Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesinde yangın

Kartal’da çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kartal’da çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor