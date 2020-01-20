Hepsini emniyetin önüne getirdiler! 80 ekipteki 400 polis harekete geçti...

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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, yurda kaçak sokulan ve üzerinde yakalama ile haciz kararları bulunan araçlar ile satın aldıkları ağır hasarlı ucuz fiyatlı otomobillerin plaka ve tescil bilgilerini değiştiren çeteye yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydı izleyerek 5 bin farklı aracın görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde Türkiye genelinde, 189 aracın bu şekilde 'change' edildiği tespit edildi. Şüphelileri de belirleyen polis, geçen Cumartesi günü sabah saatlerinde Bursa ve İstanbul'da operasyon başlattı. 80 ekipteki 400 polisle eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 17 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda plaka, araç tescil belgesi, noter satış senedi ile araçlara sahte şasi ve motor numarası yazmakta kullanılan elektronik cihaz ele geçirildi. 30 araç incelenmek üzere otoparka çekildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Emniyet otoparkına getirilen araçlar, drone ile havadan görüntülendi. Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu araçların, yediemin otoparkına götürüleceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.