Hepsi İstanbul'da ele geçirildi

İSKENDER SİKKESİ DE VAR

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Ekim-5 Aralık 2019 tarihleri arasında, Büyükçekmece, Fatih, Ümraniye, Pendik, Beykoz ve Gaziosmanpaşa’da sekiz operasyon düzenledi. Aralarında antikacıların da bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda, 2000 yıllık sikkel, Osmanlı dönemi gümüş işlemeli kemerler, ejderha başlı bronz obje, doğal afetlerden koruduğuna inanılan el yazması dua metni, Akhamenid yada Asur dönemine ait olduğu değerlendirilen aslan, boğa figürlü altın mezar buluntusu kolye seti, önemli hathatların elinden çıkmış olduğu değerlendirilen altın yaldızlı el yazması Kuran-ı Kerim sayfası, akik-lapis değerli ve yarı değerli arkeolojik taşlar, Roma dönemi adak heykel parçaları, Roma ve Bizans dönemi sikkeler, yılan derisi, Erken Tunç çağına ait 4000 yıllık ana tanrıça heykelciği, ve İskender sikkesi ele geçirildi. Yakalanan 1.527 parça tarihi eserden 882’sinin sikke olduğu bildirildi. Operasyonlarda aralarında antikacıların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 12 kişi hakkında, ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet’ suçundan ilgili savcılıklar tarafından adli işlem yapıldı. Tarihi eser operasyonlarıyla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Erken Tunç Çağı’na ait Çanakkale’de bulunan bir ana tanrıça heykelciği 2017 yılında ABD’de düzenlenen müzayedede 12.5 milyon dolara alıcı bulmuş, Türkiye heykelciğin iadesi için hukuki girişim başlatmıştı. ABD’de satılan ana tanrıça heykelciğinin bir benzeri geçtiğimiz Mart ayında İstanbul’da düzenlenen operasyonla ele geçmişti.