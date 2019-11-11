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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.11.2019 - 20:57, Son Güncelleme:

Hepsi imha edildi!

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Hepsi imha edildi!

Muş ve kırsalında sürdürülen Kıran-5 Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'lılara ait 17 adet sığınak ve içerisinde 250 kilogram amonyum nitratın yer aldığı bir adet depo ile toprağa gömülü 23 bidon bulundu. Mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği sığınaklarda rüzgar ölçme cihazı bulunması dikkat çekti.

Muş ve kırsalında PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesine yönelik başlatılan Kıran-5 Operasyonu kapsamında 7-9 Kasım tarihleri arasında güvenlik güçleri bölgeye geniş çaplı araştırma yaptı.

Hepsi imha edildi

Yapılan aramalarda PKK'lı teröristlere ait 17 adet sığınak, bir adet depo ve toprağa gömülü 23 adet bidon bulundu. Bomba yapımında kullanılan 250 kilogram amonyum nitratın yanısıra el yapımı patlayıcı için 2 det gübre öğütme makinesi ele geçiren güvenlik güçleri, 5 adet el yapımı patlayıcı düzeneğini de imha etti.

Güvenlik güçlerinden ve İHA’lardan korunmak için kullanılan 15 adet şemsiyenin de yer aldığı sığınaklarda bir adet rüzgar ölçme cihazı da ele geçirildi. Çeşitli miktarda yaşam malzemesinin yanısıra, örgütsel doküman, 60 çift ayakkabı, 170 adet kadın iç giyim malzemesi, 196 adet diş çekimi ve ameliyat için kullanılan malzemenin çıkarıldığı depo ve sığınaklarda 917 kilogram muhtelif gıdaya el kondu.

 

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