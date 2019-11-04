Hepsi ele geçirildi
Malatya'da kaçak içki imal edenlere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma ekiplerince kaçak içkiyle mücadele kapsamında oluşturulan özel ekibin yaptığı istihbarat çalışması neticesinde Hekimhan ilçesinde kaçak içki imal edildiği belirlendi.
İlçedeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 600 litre kaçak rakı, 60 litre etil alkol ile alkol yapımında kullanılan 5 düzenek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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