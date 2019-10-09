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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.10.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Hepsi çürümüş! Unkapanı Köprüsü alt geçidinde korkutan görüntü

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Hepsi çürümüş! Unkapanı Köprüsü alt geçidinde korkutan görüntü

Üzerinden her gün binlerce aracın ve vatandaşın geçtiği Unkapanı Köprüsü alt geçidi, adeta çürümeye terk edildi. Geçidi beton kısımlarının bazı yerleri döküldüğü görülürken, kolonların içinde bulunan demirleri de çürüyen alt geçit tehlike saçıyor.

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  • Hepsi çürümüş Unkapanı Köprüsü alt geçidinde korkutan görüntü
  • Hepsi çürümüş Unkapanı Köprüsü alt geçidinde korkutan görüntü
  • Hepsi çürümüş Unkapanı Köprüsü alt geçidinde korkutan görüntü
  • Hepsi çürümüş Unkapanı Köprüsü alt geçidinde korkutan görüntü
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İstanbul’da her gün binlerce aracın ve vatandaşların yükünü taşıyan Unkapanı köprüsü alt geçidinin içler acısı hali, çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi. Alt geçidin beton kısımlarının koptuğu ve demirlerinin çürüdüğü gözüküyor. Vatandaşlar alt geçidin her an yıkılabileceğini ifade ederek yetkililerin bir an önce tadilat yapmaları gerektiğini belirttiler. 3 metre 70 cm yüksekliğine sahip olan köprüye onlarca kez araç çarptı. Çarpmanın sonucu ise köprünün betonları koparak düştü. Düşen kısımlarına onarım yapılmayıp öylece bırakıldı.

TEHLİKE SAÇIYOR

Demirlerin büyük bir kısmı dışarı çıkmış bir şekilde gözüken alt geçit tehlike saçıyor. 18 Ağustosta yaşanan sel felaketinde ise alt geçidin su dolması ile "Cici Baba" lakaplı Sezai Güdek (59) hayatını kaybetmişti.

“KÖPRÜ HER AN YIKILABİLİR”

Demirleri çürüdüğünü ve beton kısımlarının darbe aldığını ifade eden Mehmet Çelik, “ Hem insan sağlığı için hem de altından geçen araçlar için çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Geçen sel olduğunda bu köprünün altında bir kişi öldüğünü biliyorum. Büyük bir tehlike yetkililer görmüyor mu? Köprü her an yıkılabilir. Köprünün üzerinden bir çok araç geçiyor bunların yükü de oldukça fazladır. Kötü bir şey olabilir kolonları hep patlamış zaten, yetkililerin çözüm bulması gerekiyor” şeklinde ifade kullandı.

Hepsi çürümüş Unkapanı Köprüsü alt geçidinde korkutan görüntü



“YIKILACAK GİBİ DURUYOR”

Unkapanı alt geçidinin vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu ifade eden Engin Ekmenoğlu, “Uzun zamandır bu köprüyü böyle görüyorum ancak ilgilenen kimse yok. Görünüşünden de anlaşılacağı üzere yıkılacak gibi duruyor. Yetkililerin bu konu ile ilgilenip bir an önce çözüm bulmaları gerektiğini düşünüyorum. Ben 5-6 yıldır bu güzergahtan geçerken köprünün durumunu hep bu şekilde görüyordum” diye konuştu.

“GÖRDÜĞÜNÜZ TAM BİR HARABEDİR”

Köprünün yetkiler tarafından onarılması gerektiğini ifade eden Mehmet Özlenoğlu, “ Gördüğünüz tam bir harabedir. Bu manzara İstanbul’a yakışmıyor. Ben yıllardır bu köprünün atından geçiyorum hep böyle bakımsız olduğunu görüyorum. Köprünün yüksekliği fazla olmadığı için bazen kamyonlar çarpıyor. Ben bir otobüsün çarptığını görmüştüm bir keresinde” diye söyledi.

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