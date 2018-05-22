BAKANLARIN LİSTESİNİ YAPACAĞIM

“Milletvekili listeleri açıklandı. Memnun olan olur olmayan olur. Hepimiz için geçerli bu. Fakat hedef büyük, zaman dar, işimiz çok. Bunu bir kenara bırakacağız. Hepsi bizim arkadaşımız, fark etmez. Milletvekili listelerini Genel Merkez yapar. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda bakanların listesini yapacağım. Onun dışında bu işlere takılmayın.

Şu televizyonlara çıkan anketçilerin bir kısmı, hepsini demiyorum, onları dikkate almayın. Bir şey bilmiyorlar. Ortada araştırma falan yok. Gel peşime takıl, gör araştırmayı. Gel takıl peşime, otobüse bin, gel gör milletin ilgisini. Bunlar mahcup olacaklar. Biz bu seçimi alacağız. Adana’daki muhteşem manzarayı görmenizi isterdim. 100 bin kişi katıldı. Bugün sesimiz kötü olabilir. Sözümüz doğrudur hiç kuşkunuz olmasın.

TRT, 13-21 Mayıs arasında Sayın Erdoğan’a 1 saat 57 dakika söz vermiş. Muharrem İnce’ye 16 dakika söz vermiş. 117 dakika birine, 16 dakika birine. Peki sizler bu meydanı dolduranlar, biz TRT payı ödemiyor muyuz? Sadece Erdoğan’a oy verenler mi ödüyor? Ey Erdoğan, bundan senin haberin yok mu? Ben TRT’ye hakkımı haram ediyorum.

BU SEFER DEVLET KEMER SIKACAK

Türkiye’de yıllardır duyduğumuz şey şudur: ‘Ey milletim kemer sık, tasarruf yap.’ Bu sefer kemer sıkma sırası devlette olacak. Milletin kemer sıkacak hali kalmadı. Kemerin son deliğine geldi artık. Dolar hâlâ yukarı doğru çıkıyor.”

RAHATLIKLA SESİM BİLE KISILAMIYOR

MUHARREM İnce, Bartın ve Zonguldak mitinglerini ses kısıklığı nedeniyle önce iptal etmesi ancak ardından yeniden yapmasıyla ilgili olarak, “Dün (önceki gün) biraz sesim kısıldı. Doktorlar dedi ki ‘Bir gün dinlendir’. Tam iptal edecektik, baktık yandaş medya saldırıyor. ‘CHP’de kriz, Muharrem İnce küstü.’ Yahu rahatlıkla bir sesim bile kısılamıyor bu ülkede. Dedim ‘Gidelim Bartın’a’. Başka çaresi yok” dedi.