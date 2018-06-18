TRT Haber’e konuşan Soylu, şunları kaydetti:

BEN GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİM

“(Suruçtaki olay) İbrahim Halil Yıldız esnaf ziyareti yapıyor. Görüntüleri izledim. Yıldız tek cümle söylemiyor. Karşı taraftaki adam sürekli konuşuyor. Söylediği sözler arasında ‘Ben PKK’lıyım siz bu dükkâna nasıl girersiniz. Artık sizin işiniz bitti’ gibi sözler var. Yıldız arkasını dönüp giderken birisi arkadan vuruyor ve orada arbede başlıyor. Allah’tan Yıldız kendisini dışarı atıyor ve arbede daha büyük bir hale geliyor. Bir hazırlık olduğu çok belli. Silahlar sopalar hepsi var.

YAŞLI BİR ADAM VARDI

(Temel Karamollaoğlu) Yaşlı bir adam vardı, cumhurbaşkanı adayı, Saadet Partisi’nin, Temel Karamollaoğlu. 28 Şubat’ta buna embesil muamelesi yaptılar. 28 Şubat’ta ezik bir adamdı, yok hükmündeydi. Ailesinin yüzüne nasıl bakıyor bilemiyorum. Adamın bütün değerlerini alaşağı ettiler. Ben de 28 Şubat karşıtıydım, ilçe başkanıydım. Onun gibi kaçmadım.

CESARETİ VEREN iNCE’DİR

(Selahattin Demirtaş’ın konuşması) Ruh hali ortadan kalkmış. Bir cümle söylüyor. ‘Bir oyluk canları var’ diyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Hepimizi ölümle tehdit ediyor oradan. Diyor ki, ‘Bir oyla sahip çıkın bu meseleye, bu iktidarı götürelim, gereği bizim hadisemizdir.’ Bu cesareti buna veren Muharrem İnce’dir. Ne yaptığını falan bilmiyor. Cahil bir adamdır, hayatında hiçbir şeyin sahibi de olmamıştır. Demirtaş’ın Türkiye’ye, millete, kendisini cezaevine gönderenlere ve gönderip de sahip çıkmayanlara karşı nefret dolu olduğunu görüyorum.”