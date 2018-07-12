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    Hepatit C Nedir?

    Hürriyet Haber
    12.07.2018 - 13:45 | Son Güncelleme:

    Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hücresinin hasarına ve tahribine yol açan karaciğer iltihabıdır. Çoğunlukla sessiz ve herhangi bir belirti vermeden seyreden ve yavaş ilerleyerek geç dönemde ciddi karaciğer hasarına neden olabilen bir hastalıktır. Peki Hepatit C Nedir?

     

    HEPATİT C’ NİN BULAŞMA YOLLARI NELERDİR?

    Enfekte kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile geçiş,
    Enfekte donörden (vericiden) doku veya organ nakli ile geçiş,
    Damar içi uyuşturucu kullanımı sırasında enjektör paylaşımıyla geçiş,
    Dövme, piercing gibi kozmetik amaçlı vücut delici işlemlerin steril olmayan koşullarda yapılması, mukozadaki açıklıktan (yara, çizik vs) geçiş, Gebelikte anneden bebeğe geçiş (<%5), Cinsel yolla geçiş (Tartışmalı olmakla birlikte birçok çalışmada düşük oranda da olsa geçiş riski olabileceği gösterilmiştir.)

    Belirtiler:

    İştahsızlık,
    Bulantı,
    Kusma,
    Karın ağrısı,
    Nadir olarak da sarılıktır.
    Kuluçka dönemi ortalama 2 hafta ile 6 ay arasındadır. Hastalığın büyük çoğunluğu belirtisiz seyreder. Hastaların çoğunda, siroza ve/veya karaciğer kanserine neden olabilecek uzun süreli kronik karaciğer enfeksiyonu gelişir.

    Tedavisi

    Hekim kontrolü altında kullanılacak antiviral ilaçlar ile tedavi edilebilir.

     

    KORUNMAK İÇİN NELER YAPILIR?

    Hepatit C virüsüne karşı henüz onaylanmış bir aşı yoktur. Toplumdaki bireylerin kendilerini korumaya yönelik bilinçlenmesi gerekir. Hastalık hakkında bilgilenmek ve gerekli önlemleri almak hastalığın yayılmasını engelleyecektir. Korunmasız cinsel ilişkilerden kaçınılmalı ve cilt delen uygulamalarda kullanılan aletlerin steril olmasına çok dikkat edilmelidir.

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