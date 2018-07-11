Hepatit A nedir, belirtileri nelerdir?

Hepatit A hastalığında inkübasyon ortalama 28 gündür (15-50 gün). Hastalığın tipik belirtileri; ateş, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, abdominal rahatsızlık, idrar koyulaşması ve sarılıktır. Klinik seyir yaşla direk ilişkilidir. 6 yaşından küçük çocuklarda %70 belirti vermez ya da hafif seyrederken, erişkinlerde çoğunlukla belirti mevcuttur. İleri yaşlarda hastalığın ciddiyeti artar. Hepatit A enfeksiyonu kronikleşmez ancak hastaların %1-2’sinde fulminan hepatit görülür. Fulminan hepatit karaciğer işlevlerinin birden ve ağır bir biçimde bozulmasının bir belirtisidir.

Hepatit A Hastalığı Yaygınlığı Nasıldır?

Hepatit A enfeksiyonu sosyoekonomik durum ve bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte tüm dünyada yaygın olarak görülmektedir. Hastalıkla sonbahar ve kışın ilk aylarında daha sık karşılaşılmaktadır. Ülkemiz Hepatit A enfeksiyonu açısından dünyada orta düzey yaygınlığın olduğu ülkeler arasındadır.

Hastalık sosyoekonomik durum ve yaşam şartları ile direkt ilişkilidir. Bu koşulların düzelmesiyle hastalık görülme sıklığında belirgin düşüş saptanırken Hepatit A virüsü ile karşılaşma daha ileri yaşlara kaymaktadır.

Hepatit A Hastalığından Nasıl Korunulur?

Hepatit A enfeksiyonunun esas bulaş yolu fekal-oral yol olması nedeniyle virüsün yiyecek, su ve çevreye bulaşmasının önlenmesi en önemli kontrol yöntemidir. Hijyenik yaşam, el yıkama ve gıda elleyicilerinin kontrolü Hepatit A’nın insandan insana aile içi, hastane içi ve toplum yayılımını önlemede önemlidir. Korunmada bir diğer yöntem aşılanmadır.

Hepatit A Aşısı Ne Zaman Uygulanır?

Hepatit A aşısı inaktive (ölü) virüs aşısıdır. Hepatit A aşısı çocuklara iki doz olarak uygulanır. İki doz sonrası bağışıklık yüksek düzeylere ulaşmaktadır.

Hepatit A Aşısının 2 Dozu Arasında Ne Kadar Süre Olmalıdır?

doz ile 2. doz arasında en az 6 ay süre bırakılmalıdır. Diğer çocukluk çağı aşılarıyla birlikte aynı anda ya da herhangi bir süre gözetilmeksizin uygulanabilir.

Hepatit A Aşısı Uygulaması Nasıldır?

Kolun üst kısmına (deltoid kas) kas içine uygulanır. Kol dirsekten 45° içe bükülür ve enjektör 90° dik açıyla cilde girerek, kas içine (intramusküler) uygulanır.

Hepatit A Aşısı Çocukluk Çağı Uygulama Şeması Nasıldır?

Ülkemizde 2012 yılı sonunda çocukluk dönemi aşı takvimine girmiş olup 11 Mart 2011 ve daha sonra doğan çocuklara 18 ve 24 ay sonunda olmak üzere 2 doz şeklinde uygulanmaktadır.

Hepatit A 2 Doz Uygulaması Arasında Ne Kadar Süre Olmalıdır?

2 doz arasında en az 6 ay süre olmalıdır.

Hepatit A Aşısı En Erken Ne Zaman Uygulanabilir?

En erken 12. ayda uygulanabilir.

Hepatit A Aşısının Erişkinlerde Uygulama Şeması Nasıldır?

Erişkinlerde aşı uygulaması çocuklarda da olduğu gibi en az 6 ay ara ile 2 doz şeklindedir. Aşı öncesi serolojik değerlendirme yapılmalıdır.

Gebelikte Hepatit A Aşısı Uygulanabilir Mi?

Gebelikte yapılmasının güvenli olduğuna dair kesin kanıt yoktur. Gebelerde yüksek enfeksiyon riski olmadıkça aşı yapılmamalıdır.

Hepatit A Aşısının Yapılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Bir aşıya karşı gelişen anafilaktik reaksiyon ileri (ani başlayan ve ölüme neden olabilen allerji), o aşının sonraki dozlarının da yapılmaması gereken durumdur. Ateşli veya ateşsiz ciddi hastalık durumunda, izleyen hekime danışılmadan aşı uygulanmaz.

Hepatit A Aşısının Yan Etkileri Nelerdir?

Hepatit A aşısının yan etkileri nadirdir.

Hepatit A aşısının lokal yan etkileri; enjeksiyon yerinde ağrı, hassasiyet veya kızarıklık olabilir. Bu yan etkiler çocuklarda %15-20, erişkinlerde %56 oranında görülebilmektedir. Ateş, ishal, kusma ve yorgunluk gibi sistemik reaksiyonlar nadirdir (%10’dan az). Aşı sonrası lokal yan etkiler görüldüğünde, aşı uygulanan bölgeye soğuk uygulaması yapılabilir, parasetamol içeren ilaçlar verilebilir. Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) bildirimleri ve müdahaleler konusunda ASİE genelgesine göre hareket edilmelidir.