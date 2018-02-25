Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>‘Hep beraber sefere çıkarız’

    ‘Hep beraber sefere çıkarız’

    Özgür ALTUNCU - KOCAELİ
    25.02.2018 - 21:34 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kocaeli 6. Olağan İl Kongre’sinde askeri kamuflajla yaptığı konuşmada “Ülkenin istiklaline karşı bir alçaklık olursa hep birlikte sefere çıkarız” dedi.

    Şehit Polis Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonu’nda yapılan kongrede, gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın askeri kamuflajlı fotoğraflarının yer aldığı, ‘Siz nereye biz oraya ‘ yazılı dev bir pankart açtı. Yaklaşık 500 genç, aynı anda askeri kamuflajları giyip, “Başbakan bizi Afrin’e götür” diye slogan attı. Yıldırım sloganlara, “Afrin’de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Bütün bölücü terör örgütlerini bir bir ortadan kaldırıyor. Şimdi orası avuç içi kadar bir yer. Biz oraya gidersek, onların işine engel oluruz. Ama ülkeyi savunma ihtiyacı doğarsa, bu ülkenin istiklaline karşı herhangi bir alçaklık olursa, o zaman 81 milyon ayaktayız. Hep beraber bu sefere çıkarız ”diye karşılık verdi. Tribündeki gençler ‘Gündoğdu’ marşını okurken, Başbakan Yıldırım sahneye getirilen askeri kamuflajı giydi. “İyi oldu terlemiştim” diyen Yıldırım, özetle şunları söyledi:

    DURMAK YOK, YOLA DEVAM

    “ İhracatçılarla, işadamlarıyla, DEİK yönetim kuruluyla bir araya geldik. Türkiye’nin gelecek ihracat vizyonunu belirledik. Yani gençler anlayacağınız, Türkiye içerde ve dışarıda ekonomide, tarımda, kalkınmada her yerde çalışıyor. Durmak yok, yola devam. Ülkemizin geleceği adına çok yönlü hedeflerimizi, dev projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin büyümesi, kalkınması ve çocuklarımıza, gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için canla başla çalışıyoruz. Doğrudan yatırım oranı 180 milyon dolara ulaştı. Ekonomide canlanma, istihdamda artış devam ediyor.”
    Yıldırım, cinsel istismara karşı önlem konusunda da “Düzenlemeyi önümüzdeki günlerde Meclis’e getireceğiz”dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Binali Yıldırım , Yıldırım , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri