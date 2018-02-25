‘Hep beraber sefere çıkarız’

Şehit Polis Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonu’nda yapılan kongrede, gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın askeri kamuflajlı fotoğraflarının yer aldığı, ‘Siz nereye biz oraya ‘ yazılı dev bir pankart açtı. Yaklaşık 500 genç, aynı anda askeri kamuflajları giyip, “Başbakan bizi Afrin’e götür” diye slogan attı. Yıldırım sloganlara, “Afrin’de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Bütün bölücü terör örgütlerini bir bir ortadan kaldırıyor. Şimdi orası avuç içi kadar bir yer. Biz oraya gidersek, onların işine engel oluruz. Ama ülkeyi savunma ihtiyacı doğarsa, bu ülkenin istiklaline karşı herhangi bir alçaklık olursa, o zaman 81 milyon ayaktayız. Hep beraber bu sefere çıkarız ”diye karşılık verdi. Tribündeki gençler ‘Gündoğdu’ marşını okurken, Başbakan Yıldırım sahneye getirilen askeri kamuflajı giydi. “İyi oldu terlemiştim” diyen Yıldırım, özetle şunları söyledi:

DURMAK YOK, YOLA DEVAM

“ İhracatçılarla, işadamlarıyla, DEİK yönetim kuruluyla bir araya geldik. Türkiye’nin gelecek ihracat vizyonunu belirledik. Yani gençler anlayacağınız, Türkiye içerde ve dışarıda ekonomide, tarımda, kalkınmada her yerde çalışıyor. Durmak yok, yola devam. Ülkemizin geleceği adına çok yönlü hedeflerimizi, dev projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin büyümesi, kalkınması ve çocuklarımıza, gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için canla başla çalışıyoruz. Doğrudan yatırım oranı 180 milyon dolara ulaştı. Ekonomide canlanma, istihdamda artış devam ediyor.”

Yıldırım, cinsel istismara karşı önlem konusunda da “Düzenlemeyi önümüzdeki günlerde Meclis’e getireceğiz”dedi.