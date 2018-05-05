Hep aynı bahane: Aşkıma karşılık vermedi! Dağda yakalandı...

Vicdan Özetçi’nin, teklifine olumlu karşılık vermediği için birçok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla hakkında bir süre önce şikâyette bulunduğu Mustafa K., 29 Nisan gecesi saat 03.00 sıralarında Özetçi’nin oturduğu dört katlı binanın ikinci katındaki dairenin balkonuna merdiven dayayıp çıkmış, kapıyı zorlayarak eve girmişti.



Olaydan sonra kaçan Mustafa K.’nın içinde olduğu otomobili bulan ekipler, sürücü H.D.'yi gözaltına aldı. H.D., ifadesinde Mustafa K.'nın erik toplamak için kendisinden merdiveni taşıması için yardım istediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D. tutuklandı.H.D.'nin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kiraz'ın Kaleköy Mahallesi yakınlarındaki dağlık alana düzenledikleri operasyonda Mustafa K.'yi yakaladı.