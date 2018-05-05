Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Hep aynı bahane: Aşkıma karşılık vermedi! Dağda yakalandı...

    Hep aynı bahane: Aşkıma karşılık vermedi! Dağda yakalandı...

    Faruk ÇARK/DHA
    05.05.2018 - 00:16 | Son Güncelleme:

    İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki daireye merdiven dayayarak balkondan giren ve aşkına karşılık vermediği bahanesiyle Vicdan Özetçi'yi (55) yatağında uyurken tüfekle vurarak öldüren, kızı Hülya Özetçi'yi (37) de ağır yaralayan Mustafa K., saklandığı dağlık alanda yakalandı.

    Vicdan Özetçi’nin, teklifine olumlu karşılık vermediği için birçok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla hakkında bir süre önce şikâyette bulunduğu Mustafa K., 29 Nisan gecesi saat 03.00 sıralarında Özetçi’nin oturduğu dört katlı binanın ikinci katındaki dairenin balkonuna merdiven dayayıp çıkmış, kapıyı zorlayarak eve girmişti.

    Olaydan sonra kaçan Mustafa K.’nın içinde olduğu otomobili bulan ekipler, sürücü H.D.'yi gözaltına aldı. H.D., ifadesinde Mustafa K.'nın erik toplamak için kendisinden merdiveni taşıması için yardım istediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D. tutuklandı.H.D.'nin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kiraz'ın Kaleköy Mahallesi yakınlarındaki dağlık alana düzenledikleri operasyonda Mustafa K.'yi yakaladı. 

    Etiketler: Cinayet , Kadın cinayeti , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri