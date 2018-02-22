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    Haberler >Gündem>Henüz 19 yaşındaki gence arkadaşından 35 bıçak darbesi!

    Henüz 19 yaşındaki gence arkadaşından 35 bıçak darbesi!

    Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin)
    22.02.2018 - 10:40 | Son Güncelleme:

    Mardin’in Derik ilçesinde, Şervan S. (18), arkadaşı Abdullah Çağlar’ı (19) aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü.

    Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Boyakla mahallesinde meydana geldi. Akraba da olan Şervan S. ile Abdullah Çağlar arasında mahalle dışında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada Şervan S., Abdullah Çağlar’ı 35 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Çağlar, ambulans ile getirildiği Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

    Olayla ilgili gözaltına alınan Şervan S., Derik İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Şervan S.’nin sorgusu sürerken, Abdullah Çağlar’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Etiketler: Mardin , bıçaklı saldırı , genç , son dakika
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