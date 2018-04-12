Hendek ve barikat özeleştirisi yaptı

Savunmasını, terör örgütü PKK’nın 2015’te Güneydoğu’da bazı ilçelerde kazdığı hendek ve barikatlarla ilgili hakkında hazırlanan fezlekeler yönünden yapan Demirtaş, olayların ilk olarak 2014’ün sonlarına doğru Cizre’de, Diyarbakır Bingöl karayolunda ortaya çıktığını söyledi. Bu sırada çözüm sürecinin devam ettiğini belirten Demirtaş, “Bu hendekleri kazanlar, ‘hiçbir neden yokken polis evimizi basıyor, bizi gözaltına alıyor’ diyorlardı. Lice’de ise halk karakol yapımını istemiyordu. Bu olaylar milletvekillerimiz ve partililerimizin gayreti ile hiçbir operasyona gerek kalmadan, ikna yoluyla, diyalogla çözüldü” dedi.



2015 Ağustos ve Eylül aylarında bazı ilçelerden hendeklerin kazıldığı haberlerinin basında çıkması üzerine toplantı yaptıklarını belirten Demirtaş, “Bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum. Tahmin de edemedim. 15 gün sonra partililerden olayların yaygın olduğu ve sivil halkında bunun içinde olduğu raporları geldi. İnsanların büyük bir kısmı, ‘çözüm süreci bitirildi, seçimi tanımadılar, halkın iradesini tanımadılar, bize yapılan bu darbeye karşı olacağız’ diyerek, sadece siyasallaşmış insanların değil, sıradan halkın da desteklediği olaylar olduğunu gördük. Siyaset yaptığım dönemde maalesef ıskaladığım bir konu bu olmuştu.” dedi.



Hükümetin hendek ve barikat olaylarını öne sürerek kendini ‘Demokratik Özerlik’ siyasetinden vazgeçirmeye zorladığını anlatan Demirtaş, şunları söyledi: “Yıllardır savunduğum demokratik özerkliği savunmaktan vazgeçemezdim. Ama hendek ve barikata da karşı çıkmaya devam ettik. İlçelerde yaptığımız konuşmaları ilginç bir şekilde merkez medya vermediği gibi, Kürt medyası da vermedi. Bütün o hendek olaylarını HDP’ye ve bana mal etmek için basın bu konuşmalarımızı vermedi.”