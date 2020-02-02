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DHA
Haber Giriş: 02.02.2020 - 12:47,Son Güncelleme:/

Hemzemin geçitte tren kamyona çarptı: 1 ölü

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Hemzemin geçitte tren kamyona çarptı: 1 ölü

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Mersin - Adana tren yolunun Adanalıoğlu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 33 CAT 69 plakalı kamyona hemzemin geçitte tren çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde kamyon sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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