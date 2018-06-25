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    Hemzemin geçitte arıza yapan otomobile tren çarptı

    KAHRAMANMARAŞ (İHA)
    25.06.2018 - 17:13 | Son Güncelleme:

    Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde hemzemin geçitte arızalanan otomobile tren çarptı. Can kaybı yaralanmanın olmadığı kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Ömer Takaz yönetimindeki 46 DG 280 plakalı otomobil Aksu Köprüsü girişindeki hemzemin geçitte arıza yaparak durdu. Raylar üzerinde kalan otomobilde bulunan 4 yolcu ve sürücüsü Ömer Takaz, trenin geldiğini görünce araçtan inerek kazadan kurtuldu.
    Elazığ - Adana seferini yaptığı öğrenilen Fırat Express adlı tren hızla otomobile çarptı. Kaza sonrası can kaybı yaşanmazken otomobil hurdaya döndü. Vatandaşlar, bu bölgede kontrolsüz hemzemin geçitte çok sayıda kaza olduğunu belirterek TCDD yetkililerinin soruna çözüm bulmasını istedi.

    Etiketler: Kahramanmaraş , son dakika , haberler
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