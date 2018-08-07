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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sefa KARAHASAN / DHA
07.08.2018 - 17:24, Son Güncelleme:

Hemşireyi öldüren eski sevgili hakkında karar çıktı

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Hemşireyi öldüren eski sevgili hakkında karar çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçen yıl ayrıldığı sevgilisi hemşire Halime Çetin'i barışma teklifini reddettiği için av tüfeğiyle öldüren Hayrettin Özcömert, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde hemşire Halime Çetin, eski sevgilisi Hayrettin Özcömert'in barışma teklifini reddetti. Bunun üzerine 5 Ekim 2017'de Çetin ile Özcömert arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hayrettin Özcömert, av tüfeğiyle Halime Çetin'i öldürdü. Aynı silahla intihara kalkışan Özcömert, yaralandı.

'HOŞGÖRÜYLE BAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Olayla ilgili Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dün yapılan karar duruşmasında, sanık Hayrettin Özcömert, 'kasten adam öldürme' suçundan 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun'un cezayı açıklarken, sanığın kendisini öldürmek istediğini, ancak başarılı olamadığını belirterek, "Bu hareketi sonucunda ciddi yaralanmaları oldu. Bu yaralanmaları ömrü boyunca iyileşmeyecek. Ancak, bunu sanık lehine değerlendirmemiz mümkün değildir. Bu tür suçları işleyenlere hoşgörü ile bakmamız mümkün değildir" dedi.

'AŞK VE SEVGİ İLE AÇIKLANMASI KABUL EDİLEMEZ'

Bir erkeğin bir kadın üzerindeki etkisini kaybetmesi sonrasında şiddete başvurmasının güçsüzlüğün bir göstergesi olduğunu söyleyen Aksun, "Gönül ilişkileri içerisinde mutluluk olduğu kadar, mutsuzluk da ayrılık da vardır. Kişilerin birbirlerini sevmeye zorlanması veya ilişkinin devamına veya kendisinden başka birisiyle gönül ilişkisi kurmaması noktasında zorlanması ne toplumun yapısına ne de cinsiyet arası eşitliğe uymaz" diye konuştu.

Sanığın eski sevgilisini, 'duyduğu aşktan ötürü öldürdüğünü' anlattığına dikkat çeken Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, "Bunu, aşk ve sevgi ile açıklaması kabul edilemez" dedi. Aksun, sanığa 'mülayim' bir ceza vermenin imkansız olduğunu belirtti.

Hemşireyi öldüren eski sevgili hakkında karar çıktı


 

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